Biserica romano-catolica ii cere lui Oprescu sa inceapa demolarea Cathedral Plaza

Episcopii catolici din Romania cer primarului Capitalei, Sorin Oprescu, sa inceapa desfiintarea Cathedral Plaza, nemultumiti de tergiversarea luarii unor masuri pentru desfiintarea "cladirii ilegale si periculoase" din apropierea Catedralei Sf. Iosif.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, transmis, marti, AGERPRES, episcopii catolici i-au trimis edilului o scrisoare deschisa in care cer "aplicarea neintarziata a hotararii judecatoresti".

Primarul Municipiului Bucuresti - spun episcopii - "ignorand hotararea judecatoreasca, a adoptat o pozitie lipsita de forta unui conducator al principalei autoritati publice locale din tara, o pozitie oscilanta, sovaielnica sau chiar duplicitara, situatie care nu numai ca avantajeaza pe cei care au pus legea intre paranteze, dar si pune sub semnul indoielii statul de drept".

La inceputul anului, imediat dupa decizia din 23 ianuarie a.c. data de Curtea de Apel Ploiesti prin care s-a dispus definitiv si irevocabil demolarea turnului Cathedral Plaza si readucerea terenului pe care a fost edificata aceasta constructie la destinatia initiala, aceea de parc, Sorin Oprescu, a declarat ca va respecta legea.



"Este surprinzator pentru noi faptul ca, in totala opozitie cu declaratiile ferme de acum un an si jumatate, conform carora executivul Capitalei se obliga sa puna imediat in aplicare orice hotarare prin care i se va cere demolarea constructiei, actuala sa conduita este de a nu materializa aceasta hotarare care este definitiva de mai bine de un an si irevocabila de peste sase luni de zile", se mai arata in scrisoare.

Ierarhii catolici isi exprima speranta "ca nu va fi nevoie de pierderi de vieti omenesti sau de tragedii care sa se produca din cauza blocului ilegal, pentru ca, in sfarsit, autoritatile publice sa reactioneze prompt si Primaria Municipiului Bucuresti sa puna in aplicare hotararea judecatoreasca".

In 28 iunie 2012, Tribunalul Dambovita l-a obligat pe Primarul Municipiului Bucuresti, prin sentinta nr. 2520, devenita irevocabila prin decizia nr. 456 din 23.01.2013 a Curtii de Apel Ploiesti, "sa emita decizia privind desfiintarea constructiei - imobil de birouri Cathedral Plaza, situat in Bucuresti, str. General Berthelot nr.11 - 15, sector 1 si respectiv str. Luterana, nr.15 si 15A, sector 1 - realizata fara autorizatie de construire legala, autorizatie emisa la solicitarea SC Millennium Building Development SRL Bucuresti, de Primaria sectorului 1 Bucuresti".

