Biserica se delimiteaza de preotul propus in Consiliul pentru Combaterea Discriminarii

Pozitia Patriarhiei survine nominalizarii din partea PMP pentru pozitia de membru in CNCD a preotului Ionut Mavrichi."Propunerea de a deveni membru al CNCD a fost una informala, venita din partea mai multor parlamentari crestini apartinand mai multor partide. Ionut Mavrichi este, asadar, un candidat propus de mai multi parlamentari crestin-democrati si asumat oficial de PMP", precizeaza sursa citata.Potrivit comunicatului, Ionut Mavrichi este un cunoscut teolog ortodox cu doctorat in sociologie, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Bucuresti, intens preocupat de tema drepturilor omului.A fost reprezentantul Patriarhiei Romane in cadrul Grupului de Rugaciune din Parlament timp de doi ani (2018/2019).Nu este membru in niciun partid politic.