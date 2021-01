Ce este Boboteaza. De ce se mai numeste Aratarea Domnului

Hristos se face cunoscut acum, la Botezul sau in Iordan de catre Sfantul Ioan Botezatorul, si nu la nasterea Sa. Acum Botezatorul, care nu stia cine este Hristosul, Il descopera si Il marturiseste: "Si eu nu-L stiam; dar ca sa fie aratat lui Israel, de aceea am venit eu, botezand cu apa. Si a marturisit Ioan zicand: Am vazut Duhul coborandu-Se, din cer, ca un porumbel si a ramas peste El.Si eu nu-L cunosteam pe El, dar Cel ce m-a trimis sa botez cu apa, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborandu-Se si ramanand peste El, Acela este Cel ce boteaza cu Duh Sfant. Si eu am vazut si am marturisit ca Acesta este Fiul lui Dumnezeu" (Ioan 1; 33, 34).Pentru ca Botezul Domnului se mai numeste si Aratarea Domnului, este bine sa stim, spune parintele Cleopa, ca aratarile Domnului in aceasta lume sunt doua. Una este cea de acum care s-a implinit la Botez. Cea de-a doua este aceea care are sa vina si care se va face cu slava mare la sfarsitul lumii.Atat in Vechiul cat si in Noul Testament, apa este un element de regenerare a creatiei, si prin Botezul Sau, Iisus a sfintit natura apelor.In amintirea botezului lui Iisus Hristos in Iordan si a aratarii Sfintei Treimi in ziua Bobotezei (6 ianuarie) se savarseste slujba Agheasmei mari sau sfintirea cea mare a apei.Pentru cei care cred, puterea aghiazmei este foarte mare. Ea se ia spre sanatatea sufletului si a trupului. Se foloseste la sfintirea locasului de cult, la sfintirea vaselor bisericesti, la sfintirea vesmintelor liturgice, a caselor in care locuim, a izvoarelor de apa si a gradinilor roditoare.In Biserica Botezul este una din Tainele instituite direct de Iisus Hristos si practicate de Apostoli ca fiind actul de intiere in istoria mantuirii si de intrare in Biserica: "Datu-Mi-s-a toata puterea, in cer si pe pamant. Drept aceea, mergand, invatati toate neamurile, botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Invatandu-le sa pazeasca toate cate v-am poruncit voua, si iata Eu cu voi sunt in toate zilele, pana la sfarsitul veacului. Amin". (Mt 28, 18-20)"Credinta si botezul sunt doua conditii ale mantuirii si sunt legate, de nedespartit, una de alta", spune Sfantul Vasile cel Mare. "Pe de o parte, credinta se desavarseste prin botez; iar pe de alta parte, botezul se intemeiaza pe credinta; ambele sunt depline (prin invocarea) acelorasi nume.Pentru ca dupa cum credem in Tatal si in Fiul si in Sfantul Duh, la fel ne si botezam in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Marturisirea precede credinta, care duce la mantuire, insa botezul, cel ce pecetluieste asentimentul nostru, il urmeaza de aproape" - Vasile cel Mare, Despre Sfantul Duh.