BOR sustine ca a dat ajutoare de peste 4,3 milioane de euro in criza COVID-19

Potrivit raportului, publicat de Basilica.ro, ajutoarele, in valoare totala de 20.896.872 lei, au constat in hrana calda, pachete alimentare, apa imbuteliata, cumparaturi de stricta necesitate, plata facturilor, servicii de cazare pentru carantina, transport la servicii medicale, donatii in produse igienico-sanitare si aparatura medicala, dispozitive electronice pentru educatie de la distanta destinate elevilor.Numarul total de beneficiari din tara a fost de 180.667, din care 38.141 de persoane plasate in izolare, 3.945 de persoane plasate in carantina, 78.841 de varstnici singuri si fara sprijin, 59.740 de persoane vulnerabile social.Eparhiile au donat institutiilor medicale echipament de protectie (masti, viziere, ochelari, combinezoane, manusi, botosi), dezinfectanti si aparatura medicala.Intre tipurile de dispozitive medicale donate se numara:- aparate de ventilare pulmonara si de asistare respiratorie;- aparate de testare COVID-19;- analizor de testare REAL TIME-PCR - sonde IOT din PVC;- kituri Diagnostic Station DS20;- teste COVID-19;- monitoare multi-parametru;- seturi de intubatie endotraheala;- concentratoare oxigen;- aparat pentru terapii de substituire renala;- infuzomate;- aparat ecograf;- injectomate;- lampi UV;- pulsoximetre;- tensiometre, stetoscoape, fixatoare branula, termometre digitale, nebulizatoare;- dispozitiv de dezinfectie a autoutilitarelor;- electrocardiograf video-laringoscop;- tunele dezinfectante cu tripla actiune (pulverizare, lampa bactericida cu raze ultraviolete si covor umed);- containere de triaj pacienti cu COVID-19.In timpul starii de urgenta, centrele sociale ale parohiilor si organizatiilor bisericesti si-au adaptat activitatea la conditiile impuse de pandemie.Totodata, cantinele sociale au livrat hrana calda la domiciliu, nu la sediile lor, si au suplimentat numarul de portii pentru a distribui si personalului medical care a tratat pacienti cu COVID-19. Serviciile de consiliere si cele medicale si-au mutat activitatea online, iar centrele de zi pentru copii si varstnici si-au suspendat temporar activitatea la sediu in perioada starii de urgenta.Patriarhia Romana mai informeaza ca in 23 martie a lansat platforma online ajutacubucurie.ro si linia telefonica, prin intermediul carora s-au primit atat cereri de ajutor, cat si oferte din partea celor care au vrut sa sprijine: firme, donatori particulari, preoti, psihologi si voluntari pentru livrarea de produse la domiciliul celor vulnerabili si izolati.Sectorul Social-Filantropic al Administratiei Patriarhale a incheiat opt contracte de sponsorizare pentru a distribui periodic alimente persoanelor vulnerabile, serviciilor sociale si unitatilor medicale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucurestilor.De asemenea, platforma ajutacubucurie.ro a inregistrat in total 595 de oferte de voluntariat, 125 de cereri de ajutor din 20 de eparhii si 608 de donatii in lei si valuta in valoare totala de peste 221.000 lei.La acestea se adauga eforturile de sprijin coagulate in jurul platformelor de sprijin locale, infiintate la nivelul eparhiilor din toata tara: linii telefonice, site-uri, pagini de Facebook prin care s-au primit cereri de ajutor si oferte de sprijin.Potrivit sursei citate, unele eparhii, prin coordonatori desemnati si voluntarii proprii, multi dintre ei preoti, au lucrat in parteneriat cu institutii ale statului, contribuind la rezolvarea cazurilor semnalate de Inspectorate Judetene pentru Situatii de Urgenta, Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, consilii judetene si prefecturi.