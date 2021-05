Calinic Argeseanul, in replica la jignirea lui Teodosie Tomitanul: "Nu ascund bucuria ce ma cuprinde cand am prilejul sa scriu despre Femeie!"

Intr-o postare cu titlul "Femeia, Inger pe pamant!", inaltul prelat face referire la "curajul, credinta si dragostea manifestata pentru Iisus Invatatorul" de catre femei si arata ca "Sfantul Apostol Pavel spulbera pentru totdeauna mentalitatea din batrane veacuri, ca femeia ar fi inegala barbatului"."Nu ascund bucuria ce ma cuprinde cand am prilejul sa scriu despre Femeie! Am mai scris despre aceasta fiinta dumnezeiasca! Femeia, ca dar a lui Dumnezeu! Era trecut de miezul noptii, atunci ca si acum, cand scriu despre minunea numita femeie. Atunci am scris printre lacrimi! Nici nu se putea altfel! Erau de fata: Maica Domnului, mama mea, toate mamele si toate fetele din lume! Atunci am scris despre intreita lucrare a Femeii: de Sotie, Mama si Gospodina! Iar acum voi incerca sa scriu despre o alta minune, cea a rasplatii intreite facuta de Dumnezeu Femeii prin aceea ca: Au aflat cele dintai despre Invierea lui Iisus Hristos; au vazut cele dintai pe Iisus Cel inviat din mormant si au dus cele dintai vestea cea mare a Invierii lui Iisus, chiar ucenicilor Sai! Cum sa nu ramai fermecat de asa curaj, credinta si dragoste manifestata pentru Iisus Invatatorul si Parintele iubitor? Femeile purtatoare de mir au ramas in istoria lumii ca cele mai curajoase si devotate fiinte ca si mamele noastre, ca si sotiile devotate chemarii speciale si gospodinele care tin in maini si pe umerele lor destinele omenirii!", a scris IPS Calinic Argeseanul, pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Argesului si Muselului.El a subliniat ca daca Eva in Paradis a fost cea care a auzit osanda rostita de Dumnezeu dupa caderea in pacat, tot femeia va auzi prima vestea cea mare a izbavirii din morti, prin Iisus Hristos Cel inviat."Astfel, Femeia este reabilitata pentru totdeauna si nu ne este ingaduit s-o consideram obiect de batjocura. Cuvine-se cu adevarat ca barbatii sa ocroteasca Femeia pentru ca este egala - de drept divin -, cu Barbatul! Sfantul Apostol Pavel, spulbera pentru totdeauna mentalitatea din batrane veacuri, ca femeia ar fi inegala barbatului! Iata textul: << Nu mai este iudeu, nici elen, nici rob, nici liber, nici parte barbateasca sau parte femeiasca, pentru ca voi toti una sunteti in Hristos Iisus! >> (Galateni 3, 28)", a mai scris IPS Calinic.El a amintit de femeile mironosite: Maria din Magdala, Maria lui Cleopa, Ioana lui Huza, Maria mama lui Iacob, Salomeea, mama fiilor lui Zevedei, Suzana, amintind ca acestea, "cu un curaj nestavilit, infruntand primejdiile noptii au mers la mormantul unde era Iisus ca sa-i faca ritualul ungerii cu mir" si au ramas ca exemple in istorie."Nu vom uita niciodata mamele celebre pe care le-au avut Sfinti Parinti si Dascali ai lumii din veacul de aur al Bisericii! Cine nu-si aduce aminte de celebra Antuza, mama Sfantului Ioan Gura de Aur, care a ramas vaduva la numai 20 de ani si nu s-a mai casatorit pentru a-si creste pruncutul in bucuria credintei si a pacii in familie? Cine va uita de Monica, mama Fericitului Augustin, care 18 ani s-a rugat intru nadejdea intoarcerii la Dumnezeu a fiului sau? Dar de Nona, mama Sfantului Grigore de Nazianz? Oare, de Emilia, mama Sfantului Vasile cel Mare, cine nu-si va aduce aminte? Cine va putea vreodata, sa nu-si aduca aminte de Imparateasa Elena, mama sfanta, care a sfatuit pe fiul ei Constantin cel Mare sa dea libertate de credinta intregului Imperiu roman? Cine ar putea cu adevarat sa cuprinda cu mintea ce a insemnat in cei doua mii de ani, ziditorul exemplu al femeilor mironosite, al mamelor celebre si al tuturor mamelor din lume? Toate au zidit la temelia lumii! Toate au zidit viata de familie si cresterea pruncilor in duhul Evangheliei lui Hristos! Toate au zidit si au intarit dragostea intre oamenii din toate timpurile! Toate au schimbat, ca si azi, de altfel, climatul spiritual al vremii!", a adaugat IPS Calinic.El considera de asemenea ca femeia "prin munca cinstita, prin viata aleasa, prin dragoste deplina, prin devotament conjugal, prin osardie de a naste si creste prunci buni, devine astfel, primul dascal si preot al copilului ei, asa cum pe drept cuvant scrie, in Predicile sale, Parintele Mircea Pacurariu".Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, afirma ca nu este discriminare faptul ca femeia nu are roluri importante in Biserica, asa cum are barbatul, deoarece aceasta este conditia ei si ca femeia "nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale". "Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta", sustinea arhiepiscopul Tomisului.