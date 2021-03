VIDEO Biserica din Voluntari, plina dupa intrarea orasului in carantina: "Poate sa fie si cod negru, biserica nu se inchide niciodata"

Potrivit Buletin de Bucuresti , conform regulilor transmise chiar de Patriarhie, pe 17 iunie 2020, in interiorul bisericilor, purtarea mastilor e obligatorie, iar distanta dintre enoriasi de minimum 2m.Sursa citata mai arata filmarea de la biserica din Voluntari nu a insistat si pe enoriasi, dar in cateva imagini se pot vedea si cei care au asistat la slujba, distanta dintre ei fiind inexistenta.Potrivit Buletin de Bucuresti , la finalul slujbei, preotul a tinut o predica in care le-a spus enoriasilor ca biserica va ramane deschisa indiferent de situatie."Poate sa fie si cod negru, biserica nu se inchide niciodata. Imi pare rau ca trebuie sa fim un pic diferiti fata de legile celelalte, dar legea noastra, bisericeasca, legea mantuitorului nostru (..) este legea venirii la biserica! (...)Noi avem legile noastre, pe care le urmam!", a spus preotul.Sursa citata a mai aratat ca slujba s-a incheiat cu un pelerinaj.