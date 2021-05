Ceremonia pogorarii Sfintei Lumini la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim LIVE VIDEO

Sfanta Lumina va fi adusa in Romania in aceasta seara de catre parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, si va fi oferita, ca de obicei, delegatiilor eparhiilor Patriarhiei Romane, la Aeroportul International Otopeni.Din cauza restrictiilor impuse de statul Israel, in Biserica Sfantului Mormant au putut intra doar persoanele care au prezentat un certificat de vaccinare, respectandu-se, totodata, si distantarea sociala.Sfanta Lumina va ajunge in cursul acestei seri la Aeroportul Otopeni si va fi oferita delegatiilor eparhiilor Patriarhiei Romane. In intervalul orar 19:30-20:30, va avea loc, pe Colina Bucuriei, procesiunea primirii Sfintei Lumini de catre Patriarhul Daniel , la Catedrala Patriarhala, relateaza ziarul Lumina