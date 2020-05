Cetateni care au reclamat o slujba ilegala, scosi afara in suturi de enoriasi

Ziare.

com

Ulterior, cei doi barbati agresati s-au prezentat la UPU Petrosani declarand ca au fost victimele unei agresiuni. Imagini cu scandalul au aparut pe paginile de socializare.Se observa cum un barbat intra in lacasul de cult si intreaba maicutele de ce au tinut slujba in biserica. La un moment dat, mai multi enoriasi il scot cu forta pe barbat afara din manastire. Totul in timp ce un al doilea filmeaza intreaga scena.Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, stareta Manastirii Jiet a sesizat Politia ca in lacasul de cult a avut loc un scandal."Politia Orasului Petrila a fost sesizata de catre stareta unei manastiri din Valea Jiului cu privire la faptul ca in timpul slujbei religioase, doi barbati din municipiul Petrosani in varsta de 36 si 47 de ani au avut divergente cu calugaritele manastirii.Reprezentanta manastirii a precizat ca enoriasi au incercat sa ii calmeze pe cei doi si au cerut sa le faca liniste si sa paraseasca incinta, dar acestia au adresat injurii si amenintari personalului manastirii, fapt care i-a determinat pe enoriasi sa ii scoata cu forta din incinta manastirii", se arata in comunicat.Potrivit politistilor, enoriasii care au participat la slujba nu au putut fi identificati pentru ca acestia plecasera pana la sosirea echipajului de Politie."Enoriasii care au participat la slujba nu a putut fi identificati, intrucat pana la sosirea echipajului de Politie, acestia au plecat de la fata locului iar calugarii nu le cunosteau identitatea. In cauza se vor efectua cercetari cu privire la comiterea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice", mai arata sursa citata.Cei doi barbati agresati s-au prezentat apoi la UPU Petrosani."Ulterior, politistii au fost sesizati de Spitalul de Urgenta Petrosani privire la faptul ca la Unitatea de Primiri Urgente s-au prezentat doua persoane care au declarat ca au fost victime ale unor agresiuni. Cei doi au relatat faptul ca ar fi fost agresati de catre enoriasii participanti la slujba, la manastirea situata pe raza orasului Petrila", se mai arata in comunicat.In acest caz, politistii fac cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de loviri sau alte violente.