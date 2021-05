Ce "capodopera" a mai proiectat arhitectul Catedralei Neamului. Biserica cu adapost antiatomic ridicata in 27 de ani cu zeci de milioane de euro

Este vorba despre Biserica "Inaltarea Domnului" din Bacau, numita tot catedrala in mediul local, desi termenul este impropriu in conditiile in care orasul moldav nu este sediul vreunei episcopii.Biserica din Bacau este al treilea edificiu ortodox ca marime din Romania, dupa Catedrala Mantuirii Neamului din Bucuresti si Catedrala Sfanta Treime din Baia Mare.Are o "amprenta" la sol de 1.706 de metri patrati, o lungime totala de 70 de metri, o latime de 38 de metri si o inaltime maxima de 70 de metri.Catedrala coboara si 10 metri in subteran (cat un bloc de 4 etaje). La subsol a mai fost amenajata o biserica in biserica, in care se slujeste, depozite sau un spatiu pentru expozitii.De asemenea, la ultimul nivel din subteran se afla un adapost antiatomic.Pe alocuri, zidurile bisericii au si un metru grosime, iar constructia ar putea adaposti 6.000 de oameni, in total, in toata compartimentele sale.Are 18 clopote, cel mai mare cantarind 4,5 tone, comandat la aceeasi turnatorie Grassmayr din Innsbruck, unde a fost nascut si clopotul de 25 de tone si 425.000 de euro pentru Catedrala "Mantuirii Neamului".Constructia bisericii a inceput in 1991 si s-a terminat in 2018. In cei 27 de ani, autoritatile locale ( primaria sau consiliul judetean) au alocat sume uriase pentru finalizarea lucrarii. In ciuda tentativelor repetate facute de-a lungul timpului pentru aflarea sumei totale cheltuite, edilii locali au furnizat informatii neconcludente.O estimare semi-oficiala arata ca biserica ar fi costat 25 de milioane de euro, dar alte aprecieri indica faptul ca suma ar putea fi dubla. De exemplu, in 2018, in apropierea finalizarii constructiei, Consiliul Judetean (CJ) Bacau, care a finantat in ultima parte investitia, a organizat o licitatie pentru cumpararea usilor bisericii.Fiecare dintre cele 14 porti speciale a fost estimata la peste 25.000 de euro. Suma totala alocata numai pentru usi a ajuns la 1,6 milioane de lei.Caietul de sarcini pentru porti a fost intocmit de Vanel Exim SRL, firma cu care Constantin Amaiei a contractat lucrari si la Catedrala Mantuirii Neamului 90% din bugetul total necesar ridicarii bisericii a fost asigurat de CJ Bacau. Dragos Benea , fost presedinte al forului, estima la un moment dat ca, in fiecare an, catedrala din Bacau "a inghitit" intre 12 si 17% din bugetul total judetului.Multi ani catedrala din Bacau a fost abandonata din cauza lipsei temporare a finantarii sau a falimentului firmei desemnate s-o construiasca.Teoretic, biserica din Bacau a fost proiectata intr-un mix intre arhitectura bizantina si cea stefaniana, specifica lacasurilor ridicate de Stefan cel Mare. Cu toate acestea, constructia este considerata un rateu fara personalitate de catre multi experti in domeniu.In acelasi timp, a fost subiect al sarcasmului de-a lungul timpului.