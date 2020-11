Cum a ajuns IPS Teodosie, liderul "tacanitilor" din BOR, sa instige la revolta si sa puna in pericol viata credinciosilor

Autoritatile nu trebuie sa tolereze punerea in pericol a vietilor credinciosilor

Patriarhia, pasiva la iesirile in scena ale lui IPS Teodosie

IPS Teodosie, indemn la rebeliune pentru pelerinajul al Sf. Andrei

Daca vineri, 27 noiembrie, autoritatile anuntau peste 500 de noi imbolnaviri in judetul Constanta, judet cu 16.127 de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei, municipiul Constanta inregistreaza deja o incidenta de 10,8 cazuri la mia de locuitori Viteza de raspandire a virusului in municipiul Constanta a fost ametitoare, in contextul in care la inceputul acestei luni incidenta in oras era de doar 2,92 cazuri la mia de locuitori. Insa, este deja un lucru unanim acceptat ca numarul real al cazurilor este mult mai mare decat cel identificat de catre autoritati. Asa cum sublinia medicul Octavian Jurma intr-o postare pe Facebook , referitoare la incidenta din Timisoara, la o rata de pozitivare de peste 10%, incidenta reala este de 5 si de 10 ori mai mare. In acest context si tinand cont de faptul ca in anii trecuti la acest pelerinaj ajungeau chiar si 20.000 de oameni, expertii epidemiologi considera ca organizarea unui pelerinaj in acest context epidemiologic reprezinta un risc imens."Vorbim de un risc foarte mare in acest caz. E echivalentul unui meci de fotbal cu tribunele pline. Este exact opusul masurilor necesare in acest moment extrem de dificil. Din pacate, aceasta situatie este cauzata si de lipsa unui parteneriat real intre Bisericile mari si Guvern, pentru ca indiferent de optiunile personale ale fiecaruia, Bisericile mari, vorbesc aici de Ortodoxa, Catolica, Reformata, Neoprotestante, reprezinta un factor de influenta masiv in randul populatiei si un punct de reper pentru foarte multi oameni. Ar fi fost necesar un parteneriat care sa le ofere suport informational, sa permita practicile religioase in regim de siguranta si sa transforme Bisericile in parteneri", este de parere Razvan Chereches, specialist in politici de sanatate publica si profesor la Universitatea Babes-Bolyai.Potrivit acestuia, autoritatile nu trebuie sa tolereze un comportament care pune in pericol sanatatea atator oameni."In mod evident, clerul nu-si doreste sa puna in pericol vietile credinciosilor. In cazul de la Constanta avem un singur individ, nu stiu care sunt motivatiile sale, dar in mod evident nu au legatura nici cu siguranta cetatenilor si nici cu promovarea credintei propriu-zise, fiind mai degraba un exercitiu de imagine personala. Asta dincolo de alte lucruri. Daca un astfel de pelerinaj va avea loc vom vedea o crestere semnificativa a ratei de transmitere a virusului in randul populatiei si va creste mortalitatea in zona, nu este nicio indoiala aici.Fara indoiala, riscul este cu atat mai mare cu cat vorbim de enoriasi care fac parte dintr-o comunitate unde preotul are mesaje clare impotriva masurilor de siguranta. Pana la urma preotii sunt, pentru multe comunitati, echivalentul influencerilor de pe social media. Opiniile lor, chiar si in teme in care ei nu au expertiza sau chiar nu inteleg deloc domeniul, in mod evident conteaza pentru credinciosi. Din acest motiv nu ar fi fost rau sa avem un program de informare si educare inclusiv al preotilor. E ridicol sa ne asteptam ca oameni dintr-o specialitate sa inteleaga concepte din alta specialitate. Asa cum ne-a aratat cazul medicului Monica Pop, avem pana si medici care nu inteleg deloc acest domeniu. Altfel, in conditiile in care acest cetatean, IPS Teodosie, are si opinii personale impotriva masurilor sanitare pe care le exprima public, si mai planifica si activitati de grup interzise de autoritati, e clar ca acest demers se incadreaza la punerea in pericol a sanatatii publice. Autoritatile trebuie sa ia masuri, vorbim de dosar penal, amenda si oprirea tuturor acestor activitati", a mai precizat Razvan Chereches.Imaginile din anii anterior arata numarul mare de credinciosi si multimile care se creeaza la Pestera Sf. Andrei.Oamenii de cultura care urmaresc de aproape activitatea Bisericii se declara ingroziti de mesajul lui IPS Teodosie, de faptul ca acesta a indemnat practic credinciosii la rebeliune impotriva statului si a stiintei. Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu , este de parere ca pasivitatea Patriarhiei a permis iesirea in scena a lui Teodosie, cel care a devenit astfel exponentul unui curent de "tacaniti" din interiorul Bisericii."Cred ca problema grava este ca avem de a face cu adevarate apeluri la rebeliuni. Ceea ce a spus IPS Teodosie in scrisoarea catre prim-ministrul Orban este pur si simplu apel la rebeliune. Se bazeaza pe niste minciuni absolut scrutate, neadevaruri revoltatoare, vorbeste despre teroare, vorbeste despre dictatura, vorbeste despre persecutii, il acuza personal pe Ludovic Orban , declara ca stiinta este absurda - toate lucrurile astea sunt absolut monstruoase. Acest lucru trebuia tratat in interior de catre Biserica Ortodoxa. Nu este permis ca un salariat al statului sa lanseze apeluri la rebeliune. Patriarhul, si de altfel intreg sinodul, trebuie sa inteleaga ca Biserica nu se poate asocia cu o rebeliune de acest tip si cu o asemenea propaganda murdara impotriva statului roman.Nici nu cred ca-l putem numi un ultra-conservator, pentru ca nici nu stiu ce ar vrea sa conserve. Vedem in mesajul lui folosirea total gresita a unor cuvinte. Un conservator nu este deloc cineva care lanseaza acest tip de propaganda si face apeluri al rebeliune. E vorba de niste afirmatii aberante, ca stiinta este absurda, ca suntem in dictatura, ca Biserica este persecutata, astea sunt niste lucruri absolut neadevarate. Ca autoritatile sunt criticabile este altceva. Nici mie nu mi-a placut sa vad jandarmi intrand in biserica , insa intrebarea este daca si preotul nu are o responsabilitate de a le cere enoriasilor sa respecte masurile sanitare? Cred ca se s-a intamplat la Constanta a fost pur si simplu o provocare. Sa ai in biserica persoane fara masca, fara distantare, asta deja e provocare. IPS Teodosie vrea scandal cu orice pret. Si partea proasta este ca vrea sa antreneze toata Biserica in rafuiala sa personala cu statul, cu legile si cu stiinta in general", a declarat Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii si mentor al scolii de educatie care-i poarta numele.In oponia acestuia, asocierea lui IPS Teodosie cu un personaj precum avocata Diana Sosoaca, o promotoare a teoriilor conspirationiste cu privire la pandemia COVID, si puternic promovata de publicatii precum Sputnik, nu face decat sa pateze imaginea Bisericii Ortodoxe Romane."Nu vreau sa speculez interesul pentru un moment electoral, dar putem observa ca avocata lui Teodosie este doamna Sosoaca, candidat din partea partidului AUR la Iasi . Nu cred ca nu i-a spus nimeni lui IPS Teodosie ca asocierea cu o asemenea persoana este grotesca. Cum sa te prezinti la tribunal cu o asemenea scandalagioaica. Este foarte prost pentru imaginea Arhiepiscopiei Constanta sa apara la tribunal Inalt preasfintitul cu aceasta scandalagioaica care e mai degraba de Socola. Este un caz de Socola.Cred ca majoritatea covarsitoare a clericilor sunt oameni cu scaun la cap, iar atitudinea Bisericii per total a fost una responsabila. Din pacate aceasta atitudine a fost insa si una pasiva. Si a permis ca aceasta molima spirituala s-a raspandit. Vorbesc de ceea ce putem numi a lunatic fringe - o tendinta marginala in interiorul Bisericii de apucati si tacaniti ce promoveaza un curent fara nicio noima. Acest curent il are acum exponent pe IPS Teodosie. E de ajuns sa ne uitam pe niste site-uri pseudo-ortodoxe si sa ne crucim de ce bazaconii sunt vehiculate in numele ortodoxiei. Ele nu au nimic de a face cu Ortodoxia", a mai precizat Theodor Paleologu."Incercarea de a promova imaginea unei persecutii religioase nu este altceva decat un truc de PR. Iar asocierea cu doamna Sosoaca, care candideaza la Senat la Iasi din partea unui partid neo-legionar, arata dimensiunea politica a acestui scandal. Vorbim de un personaj care a sustinut ca virusul nu exista pentru ca "nu se poate detecta". Din pacate acest episod ne arata inca o data ca Biserica este mult mai conservatoare si mai anti-europeana decat s-ar crede, iar in toti acesti ani am putut vedea ca institutia nu agreeaza foarte mult directia europeana a tarii. Sigur, se bucura si ea de posibilitatea fondurilor europene, si chiar si IPS Teodosie, stim bine, insa adevarata fata a Bisericii s-a vazut la referendumul din 2018 unde a pus toate resursele in sprijinul acelor troncaniti. Platim acum pretul a 30 de ani de religie in scoli", este de parere Alexandru Toma Patrascu, directorul Bucharest Science Festival si membru fondator al Asociatiei Secular-Umaniste din Romania (ASUR).Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, i-a scris miercuri, 25 noiembrie, premierului Ludovic Orban ca nu ii va ingadui ca dreptul de a-l cinsti asa cum se cuvine pe Sfantul Andrei sa fie "calcat in picioare de cei care nu au frica de Dumnezeu si se inchina unei stiinte absurde, care nesocoteste pe om in integralitatea sa: trup, dar si suflet". "Ce veti face? Ne veti bate, amenda, aresta si executa pe toti cei care vom merge sa ne rugam la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, in ziua praznuirii sale?!? Veti asmuti justitia si fortele de ordine impotriva propriilor frati si surori pentru a va atinge scopurile fixate?", a subliniat preotul. In plus, IPS Teodosie a avertizat Guvernul "sa nu subestimeze dorinta oamenilor de a striga din nou in strada".Demersul a venit dupa ce, in acea dimineata, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat o slujba in interiorul bisericii, unde au participat aproximativ 40 de credinciosi, majoritatea fara masca si fara a respecta masurile de distantare sociala, iar la final politistii si jandarmii constanteni au dat 30 de avertismente si 9 amenzi in valoare totala de 4.500 de lei. Imediat, publicatii precum Sputnik au aplaudat gestul lui IPS Teodosie sub titluri ca: "IPS Teodosie ii da lui Orban cea mai dura lectie posibila!".Dupa ce premierul Orban i-a raspuns ca sfatul sau este sa indemne oamenii la respectarea regulilor, Patriarhia Romana a iesit cu un comunicat in care a sustinut cauza lui IPS Teodosie, cerand autoritatilor sa permita pelerinajul la Pestera Sf. Apostol Andrei ca "o exceptie necesara pentru un caz exceptional". In aceeasi zi, un document intern semnat de Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, le aduce la cunostinta tuturor preotilor ca pe 30 noiembrie "sunt delegati in interes profesional sa savarseasca in sobor Sfanta Liturghie la Manastirea Pestera Sfantului Andrei". Indemnul nu este doar pentru preoti, ci intregului "personal clerical si monahal".Vineri, Tribunalul Constanta a respins ordonanta presedintiala depusa de Arhiepiescopia Tomisului pentru suspendarea deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta, care interzice pelerinajele religioase pentru alte persoane decat cele din localitatea unde are loc evenimentul. Instanta a considerat cererea ca fiind inadmisibila, decizia nefiind insa una definitiva.Sambata, 28 noiembrie, Inalt Prea Sfintitul Teodosie i-a invitat pe presedintele Klaus Iohannis si pe premierul Ludovic Orban sa ia parte la manifestarile religioase prilejuite de Sfantul Andrei. Atat prefectul judetului cat si premierul Ludovic Orban au refuzat invitatia, acesta din urma declarand ca " orice preot trebuie sa puna pe primul plan sanatatea si viata oamenilor"