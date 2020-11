Declaratie ciudata a unui lider PNL: "Sustin reactivarea Mitropoliei Tomisului cu titlul de Mitropolia Dobrogei"

Iata postarea lui Septimiu Bourceau:

Intr-o postare pe Facebook , liberalul aminteste ca "Dobrogea a fost primul pamant crestinat din Romania" si sustine ca este nevoie de o Mitropolie a Dobrogei.Scaunul de mitropolit al Dobrogei este ocupa de Preafericitul Parinte Daniel. Titulatura completa a acestuia este cea de Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei, Loctiitorul tronului Cezareei Capadociei si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.In acelasi timp, Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie este Arhiepiscopul Tomisului."Avem nevoie de Mitropolia Dobrogei!Stiu ca multi dintre voi vor fi surprinsi de aceste cuvinte, dar este o perioada potrivita sa ne amintim ca Dobrogea a fost primul pamant crestinat din Romania.Am declarat tot timpul ca vreau ca judetul Constanta sa se reconecteze la centru, sa se dezvolte si sa beneficieze de toate oportunitatile care vin atat pe plan intern, cat si extern.Vreau o Constanta puternica, dezvoltata si conectata administrativ, medical, economic, financiar, cultural, sportiv si religios la Romania si la Europa. Cred in asta si va fi obiectivul meu in viitorul mandat de senator.Si mai cred in ceva: Eu cred in Dobrogea, cea multiculturala, multietnica, multireligioasa, Dobrogea actuala si de odinioara, incarcata de istorie, de impliniri si sperante, dar si de rani deschise care asteapta vindecarea si, poate, impacarea.Cand vorbesti de ea, Dobrogea, impletesti istoria cu spiritualitatea, si nu poti, chiar nu poti sa uiti ca a existat secole la rand o Mitropolie, prima atestata documentar, un centru efervescent religios care a dat Romaniei nu doar statornicie in credinta, ci si o continuitate a propovaduirilor apostolice ale Sf. Andrei si care acum asteapta, smerita, recunoasterea si redescoperirea adevarului istoric si a identitatii -."