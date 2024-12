Disputa pe bani - Biserica, finantata de stat sau din donatii? - Sondaj Ziare.com

Intr-o tara cu o populatie majoritar crestin-ortodoxa, in care soferii iau mana de pe volan cand trec pe langa o biserica pentru a-si face cruce, propunerea unui parlamentar, ateu auto-declarat, face valuri.

Deputatul PSD Remus Cernea propune o varianta prin care diferitele biserici sa beneficieze de contributii directe din partea credinciosilor, fara bani alocati de la buget, prin virarea unui procent din impozitul pe venit, asa cum se intampla in cazul organizatiilor neguvernamentale.

Cernea argumenteaza ca planul sau este benefic tocmai pentru ca separa Biserica de mediul politic.

Initiativa parlamentarului de Constanta nici nu a fost pusa pe hartie si a starnit deja reactii virulente. Insusi premierul Ponta a anuntat ca nu sustine ideea, in timp ce reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) au amenintat ca, daca le vor fi taiati banii de la buget, vor cere statului roman retrocedarea tuturor proprietatilor confiscate.

Mazare, in apararea Bisericii

Radu Mazare, primarul Constantei, a fost primul politician care a sarit public in apararea banilor de stat ai Bisericii, amenintandu-l pe Remus Cernea ca "ii rupe picioarele" daca il mai prinde pe la malul marii.

Dupa ce USL Constanta s-a delimitat de propunerea lui Cernea, de departe, cel mai virulent a fost deputatul Gigi Becali: "imediat trebuie sa-l elimini din partid daca esti crestin adevarat, cand spune asa ceva. Pai, ce spune el, spune dracu', Satana, prin gura lui...".

Si premierul Victor Ponta a asigurat ca nu va sustine proiectul legislativ de fostul sau consilier Remus Cernea. "Nu a fost discutata in USL. E propunerea domniei sale si nu are sustinerea USL", a promis Ponta.

BOR ameninta

Propunerea ca veniturile prelatilor sa provina de la cetateni, prin directionarea unui procent din impozitul pe venit, si nu de la bugetul de stat, nu a fost pe placul Bisericii. Reprezentantii BOR ameninta ca, daca le vor fi taiati banii de la buget, vor cere statului roman retrocedarea tuturor proprietatilor confiscate. Mai mult, fetele bisericesti cred ca un model de finantare, precum cel german, nu este aplicabil in Romania.

Patriarhia transmite, intr-un comunicat de presa, ca ar putea fi de acord cu aceasta solutie, daca statul ar restitui toate averile bisericesti confiscate inca de la 1863, referindu-se astfel la Legea secularizarii averilor manastiresti adoptata la ideea lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor comun al Moldovei si Tarii Romanesti.

"Sprijinul de la bugetul de stat asigura doar in parte cheltuielile pentru salarizarea personalului clerical si neclerical al cultelor religioase. Potrivit statisticilor oficiale ale Ministerului Finantelor Publice, din cei 14.231 de preoti si diaconi ai Bisericii Ortodoxe Romane, peste 1.000 sunt salarizati exclusiv din fondurile proprii ale unitatilor bisericesti, iar aproape 1.500 din cei aproximativ 17.000 de salarizati neclericali sunt platiti integral de Biserica", transmit prelatii.

Cat castiga preotii si cine le plateste salariile?

Un preot castiga cat un demnitar, insa nu din salariul fix, ci din donatii. Astfel, venitul unui episcop poate trece de 5.000 lei. Un mitropolit poate castiga si 7.500 de lei, iar salariul unui Patriarh sare de 8.000 de lei. Totodata, salariul fix al unui preot porneste de la 1.100 de lei si poate ajunge pana la 2.000 de lei, in cazul celor cu vechime. Peste acest salariu insa, fiecare preot isi intregeste venitul cu donatii care se fac cu ocazia slujbelor.

BOR sustine insa ca personalul bisericesc clerical si neclerical se numara printre categoriile socio-profesionale din Romania cu cele mai mici salarii.

Intr-un comunicat al Patriarhiei, remis presei la inceputul acestui an ca replica la o campania Asociatiei Secular-Umaniste din Romania (ASUR), care s-a declarat impotriva alocarii de fonduri din vistieria statului catre Biserica, se preciza ca statul nu plateste integral salariile preotilor si ale personalului clerical, avand o contributie de aproximativ 60%. Restul banilor pentru salarii, contributii la CAS, somaj, taxe si impozite sunt platiti din fondurile bisericii. Patriarhia Romana sublinia, in comunicatul citat, rolul filantropic si educational al Bisericii in societatea romaneasca.

In Romania, Biserica Ortodoxa Romana a avut in 2011 un profit mai mare decat McDonald's. Suma poate nu pare exagerata, comparativ cu restul bugetului, dar sare in ochii celor care considera ca Romania s-ar moderniza mai bine cu bani cheltuiti in scoli, spitale sau cercetare, decat investind in acatiste si constructii religioase. Totusi, politicienii si preotii s-au sprijinit reciproc dintotdeauna ca sa ajunga mai usor la inima poporului.

Ziare.com va invita la dezbatere si la vot. Biserica ar trebui sa fie finantata de stat sau din donatii?

