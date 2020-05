Inconstienta in biserica: Sicriul lui IPS Pimen a fost sarutat de cei veniti sa-i aduca un ultim omagiu (Video)

Ziare.

In curtea Manastirii Sf. Ioan cel Nou a fost oficiata o slujba, iar apoi sicriul a fost depus in interior.Cativa oameni au ramas si la priveghi, ignorand masurile pentru prevenirea si combaterea noului coronavirus. Astfel, cativa si-au scos mastile si au sarutat sicriul in care se afla IPS Pimen, arata Antena 3.Dupa ce acest lucru s-a intamplat de cateva ori, chiar si unii copii fiind pusi sa pupe sicriul, zona a fost delimitata cu un cordon. Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, a incetat din viata miercuri , la o luna dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. El avea 90 de ani. Acesta va fi inmormantat la Manastirea Sihastria Putnei din Suceava.