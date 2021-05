UPDATE Cetateanul Ioan Robu, etichetat drept lucrator in Securitate, este un fost ofiter al Securitatii si nu monseniorul Ioan Robu

Hotararea pronuntata luni, 10 mai 2021, nu este definitiva. Dintr-o eroare regretabila, am prezentat, intr-o prima varianta a articolului, informatia potrivit careia persoana vizata de hotararea instantei din Capitala ar fi monseniorul Ioan Robu, fost arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti.In realitate, cel vizat de decizia instantei este un fost locotenent-colonel de la Securitatea Vaslui cu acelasi nume."Respinge exceptia inadmisibilitatii ca neintemeiata. Admite cererea. Constata calitatea paratului de lucrator al Securitatii. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata azi, 10.05.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei", se precizeaza in minuta deciziei Curtii de Apel Bucuresti Monseniorul Ioan Robu a primit in 2016 o decizie de necolaborare cu Securitatea , pe care a contestat-o in instanta pentru eliminarea informatiilor din preambul unde erau prezentate documente din care reieseau relatiile sale cu Securitatea.Arhiepiscopia Romano-Catolica Bucuresti a precizat intr-o informare pentru presa ca a mai emis anterior o declaratie pe aceasta tema. Potrivit documentului, in raport cu Securitatea Statului, monseniorul Ioan Robu nu a fost nici colaborator, nici informator, dar foarte probabil a fost urmarit informativ si operativ, datorita functiei pe care o avea in Biserica Catolica.Monseniorul Ioan Robu a fost parte intr-o serie de dosare prin care a contestat orice documente care ar fi atestat calitatea de colaborator sau lucrator al securitatii. Astfel, prin urmatoarele hotarari judecatoresti:decizia nr. 948/17.03.2017 a Curtii de Apel Bucuresti in dosarul 8354/2/2016,decizia nr. 4259/2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul 8354/2/2016 sidecizia 1562/2020 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul 2866/1/2019se constata in mod definitiv si irevocabil ca Monseniorul Ioan Robu nu a fost colaborator/lucrator al securitatii, dupa cum a atestat si CNSAS prin adeverinta nr. 1663/14.06.2016.Potrivit Arhiepiscopiei Romano-Catolice, Monseniorul Ioan Robu nu doar ca nu a fost aservit Securitatii Statului, ci a infruntat Securitatea, luptand pentru drepturile religioase ale cetatenilor catolici, pentru asigurarea unei bune desfasurari a activitatii Bisericii Catolice in Romania si pentru pastrarea identitatii catolice in tara noastra in acele vremuri grele.