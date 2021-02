IPS Teodosie critica taierea banilor de la culte: Sunt ispitele celor care vor sa braveze, ca ingenuncheaza ei Biserica

Intr-un interviu pentru Radio Dobrogea, inaltul prelat a declarat ca este nefiresc sa se taie bani de la culte."Nu stim, deocamdata sunt zvonuri. Orice e posibil! Ce sa vedem? Un lucru nefiresc, asta pot sa spun, pentru ca Biserica are o misiune foarte importanta. Cum sa tai pe cei care fac aceasta misiune, ca sa tina poporul in demnitate, cu constiinta treaza, cum tocmai aceasta? Noi avem si o explicatie foarte limpede. Biserica a cedat averile pentru stat, pe vremea lui Cuza. Sunt tarile din Apus care dau din impozitul lor pentru culte, mult mai consistent decat dau crestinii ortodocsi la noi in tara. Noi ne legam de asta. Sunt ispitele celor care vor sa braveze, ca ingenuncheaza ei Biserica. Foarte rau, acelea (n.r. reparatii la cladirile cultelor) nu trebuie intretinute?", a spus IPS Teodosie.Inaltpreasfintitul Teodosie a abordat si subiectul intalnirii de la Palatul Patriarhiei dintre Preafericitul Daniel, p atriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, si presedintele Klaus Iohannis "Este fireasca intalnirea, nu ni s-a comunicat ce au vorbit. O sa aflam mai in amanunt", a adaugat IPS Teodosie.Guvernul Florin Citu a decis taierea bugetului anual acordat Bisericii Ortodoxe Romane cu aproape 90% fata de anul precedent.Daca anul trecut, BOR beneficia de un buget pentru constructia si restructurarea lacasurilor de cult de nu mai putin de 249 de milioane de lei, anul 2021 aduce de la buget o suma mult mai mica, respectiv 28 de milioane de lei, cu 89% mai mica decat cea de anul trecut. Din acesti bani, preotii trebuie sa asigure functionarea atat a lacasurilor de cult, cat si a muzeelor religioase.