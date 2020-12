IPS Teodosie a anuntat ca nu se vaccineaza anti-COVID: "Eu sunt alergic. Nu pot sa ii indemn pe altii sa faca ceea ce nu fac eu"

"Noi lucram cu datele vesniciei si ale adevarului absolut. Vaccinul nu a fost experimentat. Am discutat cu medici . El poate produce anumite reactii. Nu stiu oamenii care vaccineaza. Sunt cuprinsi de acest virus, nu sunt cuprinsi. Cum sa recomandam daca nu e de recomandat?", a declarat IPS Teodosie, la Romania TV.Potrivit sursei amintite, Arhiepiscopul Tomisului a explicat ca prefera sa nu se vaccineze impotriva noului coronavirus din cauza reactiilor adverse."Deocamdata noi asteptam sa se studieze. Nu s-au studiat reactiile adverse. Am vazut in America si in Anglia sunt niste cazuri in care efectele au fost negative, mai ales la cei alergici. Eu sunt alergic. Nu ma voi grabi sa ma vaccinez si nu pot sa ii indemn pe altii sa faca ceea ce nu fac eu", a mai spus IPS Teodosie, la Romania TV.Arhiepiscopul Tomisului a mai declarat ca "e bine ca nu s-a pus problema ca sunt obligatorii". "Vom fi alaturi de medici. Si noi suntem medici de suflete", a mai declarat IPS Teodosie.