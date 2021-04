IPS Teodosie, despre ridicarea restrictiilor de Paste: "Domnul presedinte este acum cel adevarat care ne respecta pe noi"

Intrebat ce i-a convins pe conducatorii statului sa ajunga la concluzia ca nu trebuie sa se amestece in treburile si modul in care se desfasoara activitatile religioase, IPS Teodosie a spus ca guvernantii au devenit mai realisti."Eu cred ca au devenit realisti au vorbit dupa constitutie cu respect cu toata grija sa nu fie vreun amestec in slujba Invierii si sunt incantat de modul cum a vorbit domnul presedinte. Este o diferenta fata de anul trecut s-au invatat pana acum destule", a spus IPS Teodosie la Antena 3 "Sunt bucuros de aceasta inspiratie si concordanta intre ceea ce este sarbatoarea si ceea ce a simtit conducerea tarii noastre, intre un mod atat de fericit. Vreau sa multumesc lui Dumnezeu ca ne-a ascultat rugaciunea si a tuturor credinciosilor si preotilor si monarhilor nostri, incat domnul presedinte este acum cu adevarat cel care ne respecta si pe noi cum se cuvine", a spus IPS Teodosie.Marti, Cancelaria Sfantului Sinod a aprobat indrumarile privind slujbele care vor fi savarsite in perioada dintre sambata Floriilor si sarbatoarea Izvorului Tamaduirii, in conditiile starii de alerta. Respectarea regulilor de protectie va fi asigurata de voluntari, iar Sfanta Lumina va veni de la Ierusalim, conform traditiei.Romanii nu vor fi nevoiti sa completeze declaratia pe propria raspundere in Noaptea de Inviere, dupa cum a precizat presedintele Klaus Iohannis care a subliniat respectarea in continuare a masurilor sanitare de protectie.