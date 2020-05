IPS Teodosie impartaseste mai multi copii cu aceeasi lingurita, desi e interzis si de autoritati, si de BOR (Video)

Ziare.

IPS Teodosie si mai multi preoti au oficiat o slujba de impartasire a credinciosilor veniti in fata catedralei Sf. Petru si Pavel din Constanta, relateaza Constantadeazi.ro Intr-un clip postat de publicatia citata se poate vedea cum mai multe femei cu copii in brate sau pe care ii tin de mana s-au adunat pe treptele biserii pentru a primi impartasania, fara a respecta regula potrivit careia intre credinciosi trebuie sa existe o distanta de 2 metri in orice directie, prevazuta in regulamentul starii de alerta, dar si in cel transmis de Biserica Ortodoxa Romana (BOR). Oamenii nu poarta masti si sunt lasati sa ia direct cu mana pasca dintr-un bol aurit.Ierarhul ii sterge la gura cu acelasi prosop, pe care il foloseste si pentru a curata lingurita.Totul se petrece in conditiile in care insusi Sinodul BOR a decis ca "impartasirea comuna a credinciosilor in timpul Sfintei Liturghii, in vreme de pandemie, va fi hotarata dupa data de 1 iunie 2020", in aceasta perioada fiind suspendata.Nu este prima data cand IPS Teodosie sfideaza regulile privind prevenirea raspandirii noului coronavirus. A procedat la fel si in luna martie, cand Romania se afla in stare de urgenta, impartasind zeci de persoane cu aceeasi lingurita, din acelasi potir.