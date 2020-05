"Lingurita de impartasanie ar putea fi inlocuita. BOR reactioneaza extrem de dur si spune ca statul nu are dreptul sa decida"

infestare

Varianta este respinsa categoric de Biserica Ortodoxa Romana, al carei purtator de cuvant a sustinut ca BOR este cea care poate lua o astfel de decizie."Bisericile, cultele religioase au conform Constitutiei libertatea deplina de a se organiza in interior. (...) Exista posibilitatea unui dialog pe marginea respectarii masurilor de igiena, de la purtarea mastilor... puncte de dezinfectie in biserici. Modalitatea de oferire a impartasaniei o decide exclusiv biserica", a spus Vasile Banescu, intr-o interventie telefonica, marti dimineata, la Antena3.Acesta a sustinut ca nicio autoritate laica nu are dreptul "sa dicteze modalitatea de impartasire a crestinilor in biserica"."Biserica Ortodoxa Romana se va sfatui cu celelalte biserici ortodoxe care la randul lor au fost afectate de aceeasi pandemie (...) In bisericile ortodoxe din intreaga lume nu exista notiunea de paharele si lingurite de unica folosinta", a spus Banescu.Banescu a vorbit despre acest subiect si la Digi24, sustinand ca impartasania nu este o problema medicala.Intrebat daca stie care au fost solutiile celorlalte biserici ortodoxe in aceasta privinta, purtatorul de cuvant al BOR a spus ca a ramas impartasirea din acelasi potir, cu aceeasi lingurita."Asadar, problema impartasaniei nu este o problema de natura medicala si nu trebuie sa constituie pentru nimeni un punct de poticnire. Este foarte clar si afirm cu totala responsabilitate ca niciodata Sfanta Impartasanie nu a constituit sursa de(corect infectare - n.red.) pentru cineva. Acest lucru, sigur, opereaza in regimul credintei. Nu e vorba de nicio opozitie fata de aceste masuri", a precizat Vasile Banescu.