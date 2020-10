Ludovic Orban, pentru pelerinii care vor sa se inchine la moastele Sf. Dumitru: "Sa poarta masca in permanenta si sa evite aglomeratia"

"Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta trebuie sa ia toate masurile care se impun, astfel incat sa prevenim orice situatie care sa creasca riscul de raspandire a virusului. Mesajul este sa evite orice deplasare nenecesara, sa evite orice zona aglomerata, sa evite sa interactioneze cu orice persoana de aproape, sa poarte masca in permanenta, sa respecte normele de igiena, pentru ca asta este cea mai sigura forma de stopare a cresterii numarului de infectari", a declarat Ludovic Orban, sambata la Timisoara.In urma cu o zi, Orban a declarat intrebat despre regulile anuntate de Patriarhia Romana privind pelerinajul de Sfantul Dumitru ca apreciaza faptul ca exista dorinta de a respecta regulile. Seful Executivului a mai spus ca specialistii vor formula un punct de vedere si acesta va fi prezentat public, precizand ca spera sa se ajunga la o forma de acord."Sigur ca apreciez dorinta de a respecta regulile de protectie sanitara. Specialistii vor face o evaluare si vor fomula propriul punct de vedere si sper sa se ajunga la o forma de intelegere, o forma de acord. Sigur pelerinajul de Sfantul Dimitrie e legat de Bucuresti, nu este un pelerinaj similiar cu pelerinajul de la Sfanta Parascheva, in care 85% din pelerini sunt veniti din tara la Sfanta Parascheva. La Sfantul Dimitrie doua treimi din cei care participa la slujba sunt bucuresteni. Vom face o analiza si cand specialistii vor prezenta un punct de vedere il vom anunta", a afirmat Ludovic Orban, intrebat ce opinie are ca Patriarhia Romana a anuntat deja regulile de protectie sanitara pentru cele 3 zile la pelerinajul de Sfantul Dumitru.Sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, organizata de Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor in perioada 25 - 27 octombrie, va avea loc in conditii de maxima precautie, ordine si protectie, sub semnul respectarii riguroase a normelor igienico-sanitare, impuse de starea de alerta in care se afla acum municipiul Bucuresti, a anuntat joi Patriarhia.Citeste si: