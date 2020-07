Mai multi inalti ierarhi din BOR au ajuns la Suceava pentru a sluji duminica la ceremonia de intronizare a noul arhiepiscop

La Suceava au sosit Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inaltpreasfintitul Parinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, Inaltpreasfintitul Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, Preasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul ales al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor si Preasfintitul Parinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a nunta Basilica, agentia de stiri a BOR. Copii imbracati in costume populare le-au oferit oaspetilor, in numele credinciosilor bucovineni, flori, dar si traditionala paine si sare, in semn de pretuire si recunostinta. Dupa scurta ceremonie de primire, soborul s-a indreptat spre biserica manastirii, unde oaspetii si gazdele s-au inchinat la moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava.Duminica, 26 iulie, Parintele Mitropolit Teofan va oficia Sfanta Liturghie in incinta manastirii, dupa care, de la 11:30 va incepe ceremonia de intronizare a arhiepiscopului ales.