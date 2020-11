VIDEO Mii de credinciosi au venit la catafalcul patriarhului Irineu, mort de Covid-19. Mai multe persoane au sarutat sicriul

Patriarhul a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 4 noiembrie, dupa ce participase cu trei zile inainte lacel mai inalt prelat al Bisericii Ortodoxe Sarbe din Muntenegru, decedat si el din cauza COVID-19. Starea de sanatate a lui Irineu s-a agravat in cursul diminetii de joi, cand a fost intubat, iar vineri a survenit decesul.Ignorand riscul de a se infecta cu noul coronavirus prin atingerea suprafetelor, unii dintre cei veniti sambata la catedrala Sf. Sava - unde este depus sicriul pana la funeraliile care vor avea loc duminica - au ramas fideli traditieicu trupul neinsufletit al patriarhului acoperit de sticla. Totusi, majoritatea au respectat regulile, purtand masca in biserica si trecand solemn pe langa catafalc.La fel ca multe alte state europene, Serbia se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului cazurilor de COVID-19, inregistrand pana vineri peste 104.000 de infectari, dintre care 1.110 decese.Epidemiologul sarb Predrag Kon, membru al comitetului national insarcinat cu combaterea pandemiei, a avertizat ca. ''Aceasta adunare este inacceptabila... Dar este ceva ce nimeni nu poate interzice'', a mai remarcat acesta.Irineu a devenit al 45-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Sarbe in 2010. Aceasta pastoreste peste circa 12 milioane de credinciosi, mai ales din Serbia, Muntenegru si Bosnia, avand dieceze si in SUA, Australia si Europa Occidentala.Irineu s-a opus categoric independentei Kosovo, fosta provincia sarba locuita majoritar de albanezi, considerata leaganul medieval al crestinatatii ortodoxe sarbe si unde se afla unele din cele mai importante manastiri ale acestei Biserici.Patriarhul a afirmat ca Serbia ar trebui sa adere la Uniunea Europeana 'daca UE respecta identitatea, cultura si religia sarbe'.