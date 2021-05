Curtea de Apel a validat calitatea de colaborator al Securitatii a Monseniorului Ioan Robu, fost conducator al Bisericii Romano-Catolice

Hotararea pronuntata luni, 10 mai 2021, nu este definitiva."Respinge exceptia inadmisibilitatii ca neintemeiata. Admite cererea. Constata calitatea paratului de lucrator al Securitatii. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata azi, 10.05.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei", se precizeaza in minuta deciziei Curtii de Apel Bucuresti Ioan Robu a primit in 2016 o decizie de necolaborare cu Securitatea , pe care a contestat-o, de asemenea, in instanta pentru eliminarea informatiilor din preambul unde erau prezentate documente din care reieseau relatiile sale cu Securitatea. Robu a pierdut definitiv procesul.In 2020, CNSAS a emis o noua decizie prin care a constatat colaborarea acestuia cu fost securitate comunista. Numele conspirativ al lui Ioan Robu era "Radu".Robu a condus timp de 36 de ani Biserica Catolica din Romania, fiind inlocuit in noiembrie 2019 de monseniorul Aurel Perca.