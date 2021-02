Petitie online pentru modificarea ritualului botezului prin scufundare. "Biserica trebuie sa reglementeze urgent aceasta practica!"

"Avand in vedere situatiile tragice in urma carora au murit prunci dupa cufundarea in apa din cristelnita, BISERICA trebuie sa reglementeze urgent aceasta practica!NU cerem anularea practicii Botezului ci modificarea ei, astfel incat sa fie prevenite aceste de riscuri inutile si chiar absurde!Cum se poate face?Prin udarea simbolica a capului pruncului cu apa din cristelnita si nu cu smuceli si chiar brutalitate, asa cum se poate observa din dovezile filmate de-a lungul timpului...Moartea bebelusilor din cauza Botezului din cristelnita practicat cu brutalitate prin scufundarea totala in apa - este o tragedie fara margini care aduce durere in loc de bucurie... Acest risc trebuie exclus de-acum inainte!", a transmis Declic.ro Desi medicii au reusit sa-l resusciteze, copilul a mai trait doar cateva ore dupa ce a fost botezat. Tatal sau spune ca micutul a fost bagat in apa desi plangea si astfel ar fi inspirat apa In ziua in care copilul s-a stins, un site ortodox extremist calca pestea durerea parintilor si spune ca micutul va ajunge in Rai , insa presa "lepadata" condamna Botezul prin scufundare.Reprezentantii Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor au transmis un comunicat de presa in cazul bebelusului care a murit la scurt timp dupa botez "Nu exista cuvant si nici fapta care sa stearga lacrimile si sa aline acum inimile frante ale parintilor si rudelor, insa le suntem alaturi in acest moment deosebit de greu si ne rugam cu staruinta Mult Milostivului Dumnezeu sa ii intareasca, sa ii mangaie si sa tamaduiasca aceasta rana, impreuna cu pruncul Iustin, care de acum ii va veghea din preajma tronului Parintelui ceresc", a transmis Arhiepiscopia Sucevei.