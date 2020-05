Papa Francisc a numit un nou episcop auxiliar de Alba Iulia

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, aceasta numire vine dupa ce in decembrie anul trecut Papa Francisc a acceptat renuntarea la oficiu a Inaltpreasfintitului Gyorgy Jakubinyi, la acea vreme Arhiepiscop al Arhidiecezei de Alba Iulia si a Preasfintitului Jozsef Tamas, Episcop auxiliar al aceleiasi Arhidieceze, si l-a numit Arhiepiscop de Alba Iulia pe Mons. Gergely Kovacs, consacrat si inscaunat pe 22 februarie a.c. in Catedrala "Sf. Mihail" din Alba Iulia.Laszlo Kerekes s-a nascut la 23 iulie 1968 in Ghelita (Covasna), Arhidieceza de Alba Iulia. A studiat la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia pana in 1990 si la Academia Teologica de la Budapesta pana in 1992.A fost hirotonit preot pentru Arhidieceza de Alba Iulia pe 16 mai 1993, de catre E. S. Mons. Gyorgy Jakubinyi, pe atunci Episcop auxiliar. A continuat studiile la Ottawa, Canada, unde a obtinut licenta in Drept Canonic, in 1994, si doctoratul in 2004.A fost profesor la Seminarul Mare de la Alba Iulia si paroh in Targu Secuiesc, fiind membru al Consiliului Prezbiteral si al Tribunalului Ecleziastic al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia.Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia are, conform Anuarului Pontifical din 2019, o suprafata de 58.234 km2 si 335.500 de romano-catolici, dintr-o populatie totala de 3.590.500 de locuitori. Este organizata in 253 de parohii si are 299 de preoti diecezani si 44 de seminaristi in propriul seminar, 132 de persoane consacrate (51 calugari si 81 de calugarite).Dupa numirea noului Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia, numarul episcopilor romano-catolici din Romania ajunge la 13, dintre care 5 sunt emeriti, iar numarul total al episcopilor catolici - romano-catolici si greco-catolici - la 22.Trei dintre episcopi, recent numiti de Papa Francisc - Mons. Laszlo Kerekes, Mons. Calin Ioan Bot si Mons. Cristian Dumitru Crisan -, vor primi consacrarea episcopala imediat dupa ce conditiile sanitare impuse de starea de pandemie vor permite celebrarea ceremoniei religioase.