Parintele Necula despre apropierea de Dumnezeu: "Daca am avea un fluviu de barfe in Romania, Dunarea era mic copil"

"Daca am avea un fluviu de barfe in Romania, Dunarea era mic copil"

"Noi nu ne cream momente de intalnire cu Dumnezeu si atunci ne intalnim cu partea intunecata a lumii. Cu tristetile, ofiticile, de te doare capul", a spus Parintele Necula la ProTV "In Ardeal exista o rugaciune foarte scurta la masa: "Doamne, hai cu noi la masa. Nu mai stateau cu tatal nostru. Doamne hai cu noi la masa".O chestie scurta, inteleg ca existi, n-as vrea sa te pierd. Crezi ca poti ceva pentru mine?Fiecare om trebuie sa isi caute sensul vietii lui deplin. Eu asta as face in dupa-masa asta.As sta cu mine si as zice: "Doamne, care e de fapt rostul meu in viata. Doar sa produc bani, doar sa rad la bancuri proaste, doar sa fiu o masca si fara masca? E suficient? Asta e sensul vietii mele?"Si sa descoperi cu adevarat mici bucurii ale vietii. Trebuie sa reconstruiesti tot esafodajul asta al valorilor proprii care cresc din tine, se asaza in tine", a spus parintele Necula."Mai ca i-as indemna sa reinvete sa scrie de mana pe multi, pe ceilalti, sa le citeasca povesti copiilor, nepotilor, sa redevenim clasici in ceea ce inseamna restaurarea familiei, clasici in ceea ce inseamna restaurarea colectivelor.Daca am avea un fluviu de barfe in Romania, Dunarea era mic copil. Noi ne-am barfit zeci de ani in locurile noastre de munca cu o istetime.Istetimea asta trebuie sa ne-o pierdem si sa recapatam inteligenta credintei, a bunului simt si bunul simt ti-l recapeti stiind unde esti.Era o vorba in Ardeal: "Nu te intinde in taul tau ca nu-i taul tot al tau".Adica nu te intinde tot in apa, ca nu e toata a ta. Exista niste limite. Daca tot zici ca esti crestin pune mana si fa. N-ai cum altfel. Trebuie sa iti sufleci manecile si sa lucrezi. In sine, cred ca crestinismul ar trebui sa ne prinda cu camasa cum esti tu acum, cu manecile suflecate. Nu poti sa intri la Hristos cu cotiere alea de contabil. Nu ai cum", a mai explicat preotul