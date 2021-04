Patriarhul Daniel, in mesajul de Paste: "Pandemia ne cheama sa pretuim viata si sanatatea noastra si a semenilor nostri ca fiind daruri primite de la Dumnezeu"

"Hristos a inviat!"Hristos este Intaiul-Nascut din morti (Coloseni 1, 18);incepatura a invierii celor adormiti (1 Corinteni 15, 20)"Preacuviosi si Preacucernici Parinti,Iubiti credinciosi si credincioase,Taina Crucii si Taina Invierii Domnului Iisus Hristos au fost profetite de prorocii Vechiului Testament, iar Sfintii Apostoli, ucenici si martori ai lui Hristos Cel Rastignit si Inviat, le-au marturisit ca fiind adevaruri mantuitoare si datatoare de viata. Ei au vazut implinita profetia lui Isaia care, cu sute de ani inainte, fiind inspirat de Duhul Sfant si vazand duhovniceste cu anticipatie patimirile si ranile lui Hristos Cel Rastignit a spus, rezumand taina legaturii dintre Jertfa si Inviere: "(...) prin ranile Lui noi toti ne-am vindecat" (Isaia 53, 5).Sfintii Apostoli si Evanghelisti, constienti fiind de importanta Jertfei si a Invierii lui Hristos, prevestite de Hristos Insusi "inaintea lor", au transmis cu fidelitate cuvintele Lui in scrierile lor. Astfel, dupa Inviere, ucenicii amintindu-si cuvintele tainice ale Domnului Iisus Hristos, prin care prevestea Patimirile, Moartea si Invierea Sa, le vor interpreta din perspectiva "plinirii" Scripturilor.Faptul ca Iisus "a inviat a treia zi, dupa Scripturi" (1 Corinteni 15, 4) arata nu doar o simpla informatie cronologica, ci are o semnificatie teologica.In acest sens, Sfantul Apostol si Evanghelist Matei consemneaza cuvintele profetice ale Mantuitorului Iisus Hristos: "precum a fost Iona in pantecele chitului trei zile si trei nopti, asa va fi si Fiul Omului in inima pamantului trei zile si trei nopti" (Matei 12, 40). Sfantul Evanghelist Marcu noteaza, de asemenea, cuvintele lui Iisus: "Fiul Omului trebuie sa patimeasca multe si sa fie defaimat de batrani, de arhierei si de carturari si sa fie omorat, iar dupa trei zile sa invieze" (Marcu 8, 31). Sfantul Evanghelist Luca evoca acelasi adevar descoperit de Iisus: "Acestea sunt cuvintele pe care le-am grait catre voi, fiind inca impreuna cu voi, ca trebuie sa se implineasca toate cele scrise despre Mine in Legea lui Moise, in Proroci si in Psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca sa priceapa Scripturile. Si le-a spus ca asa este scris si asa trebuia sa patimeasca Hristos si sa invieze din morti a treia zi" (Luca 24, 44-46; cf. 24, 6-7).Iar Sfantul Ioan Evanghelistul, dupa ce vorbeste in mod alegoric despre daramarea si rezidirea templului in trei zile, spune: "Deci, cand S-a sculat din morti, ucenicii Lui si-au adus aminte ca aceasta o spusese si au crezut Scripturii si cuvantului pe care il spusese Iisus" (Ioan 2, 22).Astfel, moartea si Invierea lui Iisus sunt prezentate ca o implinire a unui plan al lui Dumnezeu de mantuire a lumii de pacat si moarte, plan in care moartea lui Iisus este liber acceptata de El. De altfel, pe cand era impreuna cu ucenicii Sai si ii invata, Iisus le-a spus: "Pentru aceasta Ma iubeste Tatal, fiindca Eu imi dau viata, ca iarasi sa o iau. Nimeni nu o ia de la Mine, ci Eu de la Mine Insumi o dau. Putere am ca sa o dau si putere am iarasi sa o iau. Aceasta porunca am primit-o de la Tatal Meu" (Ioan 10, 17-18). Intelesul mortii lui Iisus ca jertfa liber acceptata sau ca daruire de Sine pentru viata lumii este exprimat in Liturghia euharistica ortodoxa prin cuvintele: "in noaptea in care (Iisus) a fost vandut - sau, mai degraba, cand El Insusi S-a dat pe Sine pentru viata lumii (...)".Sfantul Evanghelist Luca ne arata ca Domnul Iisus Hristos Cel Inviat din morti a calatorit cu ucenicii Sai, Luca si Cleopa, pe drumul spre Emaus si le-a talcuit lor ceea ce prevestisera Sfintele Scripturi despre Moartea si Invierea Sa (cf. Luca 24, 13-32). Din felul in care Iisus talcuieste ucenicilor Sfintele Scripturi, intelegem faptul ca Dumnezeu are un plan al manuirii lumii, al eliberarii ei de pacat si de moarte. Acest plan se va realiza prin Fiul Sau Cel vesnic, Care S-a facut Om pentru a mantui omenirea intreaga (cf. Luca 24, 46; 1 Corinteni 15, 20-25).Din acest motiv, Biserica Ortodoxa considera ca Persoana lui Iisus Hristos, Fiul vesnic si Cuvantul vesnic al lui Dumnezeu, este centrul spiritual de convergenta al cartilor Vechiului Testament scrise de Moise, Profeti si Psalmist, incat Vechiului Testament era pedagog sau calauza catre Hristos, dupa cum spune Sfantul Apostol Pavel (cf. Galateni 3, 24)Iubiti fii si fiice duhovnicesti,Cartea Faptele Apostolilor ne spune ca, dupa Invierea Sa din morti, Iisus S-a aratat mai ales ucenicilor Sai, timp de 40 de zile, pana in ziua Inaltarii Sale la cer, vorbindu-le "cele despre Imparatia lui Dumnezeu" (Fapte 1, 3).Faptul ca timp de 40 de zile dupa Invierea Sa din morti, Domnul Iisus Hristos S-a aratat de mai multe ori ucenicilor Sai si altor persoane, are o semnificatie deosebita, cifra 40 regasindu-se cu intelesuri profunde in Sfanta Scriptura. Fericitul Augustin face o analogie intre motivul pentru care Hristos a postit vreme de 40 de zile inainte de activitatea Sa mesianica si tot in timp de 40 de zile S-a aratat, de mai multe ori, ucenicilor Sai dupa Inviere: "Hristos Domnul a postit timp de 40 de zile (cf. Matei 4, 2), precum a postit si Ilie (cf. 3 Regi 19, 8) si prorocul Moise, care reprezinta Legea (cf. Iesirea 34, 28); de asemenea, timp de 40 de zile a plutit pe apele potopului Corabia lui Noe (cf. Facerea 8, 20), care simboliza Biserica. Tot astfel, timp de 40 de zile dupa Inviere, Hristos Domnul S-a aratat Apostolilor Sai, mancand si band cu ei (cf. Fapte 10, 40-41; Luca 24, 43), nu pentru ca El ar fi avut nevoie, ci pentru a dovedi realitatea Invierii Sale, pentru a-i incredinta pe Apostoli ca El a inviat in acelasi trup care a fost rastignit pe cruce".Iubiti frati si surori,Sfintele Evanghelii ne arata ca viata Mantuitorului Iisus Hristos Cel Inviat din morti nu este simpla revenire la viata traita pe pamant printre oameni, ci o viata diferita. Cu trupul Sau inviat El trece prin usile incuiate (cf. Ioan 20, 19), Se arata ucenicilor Sai, vorbeste cu ei si apoi Se face nevazut. Ucenicii constata ca, dupa Invierea Sa, Iisus poarta pe trupul Sau semnele cuielor si al sulitei din timpul Rastignirii Sale (cf. Ioan 20, 19).In acest sens, Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca Hristos S-a aratat ucenicilor cu trupul Sau insemnat cu urmele Rastignirii, "pentru ca Invierea sa fie crezuta, pentru ca Apostolii sa afle ca El Insusi era Cel rastignit si ca n-a inviat altcineva in locul Lui".Insa, desi timp de 40 de zile, Iisus Cel Inviat Se arata de zece ori ucenicilor Sai si altor persoane de pe pamant, totusi El nu mai traieste o viata fizica pamanteasca, ci traieste viata cereasca si vesnica, intr-o totala libertate de toate determinismele si limitele spatiului si timpului. Nimeni si nimic din lumea aceasta pamanteasca nu-L mai poate atinge sau retine, nici macar cu privirea, decat daca El vrea, cand vrea si cum vrea. Iisus Cel Rastignit si Inviat nu mai moare niciodata, El este vesnic viu: "moartea nu mai are stapanire asupra Lui", dupa cum ne invata Sfantul Apostol Pavel (Romani 6, 9).Totodata, Sfantul Ioan Gura de Aur precizeaza ca, dupa Invierea Sa, Iisus S-a intalnit doar cu Apostolii Sai (cf. Faptele 1, 4), de aceea le spunea acestora inainte de Patimirea Sa: "Inca putin timp si lumea nu Ma va mai vedea; voi insa Ma veti vedea" (Ioan 14, 19). De asemenea, minunile pe care le face Iisus dupa Invierea Sa sunt savarsite doar "inaintea ucenicilor Sai" (Ioan 20, 30). Pentru ca "dupa cum inainte de Inviere Hristos trebuia sa faca multe minuni, ca ucenicii sa fie incredintati ca El este Fiul lui Dumnezeu, tot asa trebuia si dupa Inviere, ca ei sa creada ca El a inviat".Prin aratarile Domnului Iisus Hristos dupa Invierea Sa din morti, El le ofera ucenicilor Sai o incredintare ferma, care avea sa-i pregateasca pentru a deveni puternici marturisitori ai Lui in lume. Iisus ii face pe ucenicii Sai sa inteleaga faptul ca Patimirile, Moartea si Invierea Sa constituie implinirea Scripturilor, sunt prevazute in planul cel vesnic al lui Dumnezeu de mantuire a lumii. Astfel, ucenicii Sai vor fi trimisi sa binevesteasca lumii Evanghelia mantuirii si a vietii vesnice.Inainte de a-l invia din morti pe prietenul Sau Lazar din Betania, Iisus spune surorii acestuia (Marta): "Eu sunt invierea si viata. Cel ce crede in Mine, chiar daca va muri, va trai" (Ioan 11, 25). In alta parte, Iisus spune: "Cel ce asculta cuvantul Meu si crede in Cel Care M-a trimis pe Mine are viata vesnica si la judecata nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viata" (Ioan 5, 24; vezi si Ioan 5, 25, 28 si 29).Prin urmare, intelegem ca numai Iisus Hristos Cel rastignit si inviat poate darui oamenilor mantuirea si viata vesnica.In acest sens, viata crestinilor care iubesc pe Hristos este Cruce sau rastignire a pacatului, prin rugaciune, pocainta si post, dar si pregustare a bucuriei Invierii, prin iertarea pacatelor si impartasirea cu Trupul si Sangele lui Hristos (cf. Ioan 6, 54), Sfanta Euharistie fiind arvuna vietii vesnice din Imparatia cerurilor.Pentru crestini, fiecare saptamana incepe cu Ziua Invierii Domnului (Duminica), zi in care crestinii exclama: "iata, prin Cruce a venit bucurie la toata lumea!", iar ultimul articol din Crezul ortodox arata scopul ultim al vietii crestine: "Astept invierea mortilor si viata veacului ce va sa fie".Dreptmaritori crestini,Traversam o perioada extrem de dificila privind sanatatea si valoarea vietii, cand numerosi oameni sunt incercati de noua epidemie, care s-a extins la nivel global.In aceasta perioada este mare nevoie de rugaciune si de ajutorare frateasca, de apropiere de Dumnezeu si de solidaritate practica intre oameni.Aceste vremuri ne arata cat de fragila este viata omului pe pamant si cat de mare nevoie este de a pastra permanent legatura cu Dumnezeu, Izvorul vietii pamantesti si al vietii ceresti vesnice. Aceasta perioada de criza medicala poate fi transformata intr-o perioada de intarire in credinta, mai ales prin rugaciune si prin sporire a iubirii noastre fata de oamenii aflati in suferinta. Totodata, criza medicala sau pandemia ne cheama sa pretuim viata si sanatatea noastra, precum si viata si sanatatea semenilor nostri, ca fiind daruri primite de la Dumnezeu, pe care insa trebuie sa le protejam cu multa responsabilitate spirituala si sanitara.Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat anul 2021 ca An omagial al pastoratiei romanilor din afara Romaniei si An comemorativ al celor adormiti in Domnul - valoarea liturgica si culturala a cimitirelor.In acest sens, suntem chemati sa cultivam mai intens comuniunea fraterna cu romanii din jurul granitelor Romaniei si din diaspora romana.In privinta cimitirelor ortodoxe romanesti, acestea sunt locuri de reculegere si de pelerinaj; in ele aflam mormintele bunicilor si parintilor nostri, precum si morminte sau monumente funerare ale marilor personalitati nationale, oameni de cultura, de arta, oameni de stiinta, morminte si monumente ale eroilor care s-au jertfit pentru unitatea, libertatea si demnitatea poporului roman, ale eroilor revolutiei romane din decembrie 1989, dar si morminte ale martirilor marturisitori ai lui Hristos Domnul din inchisorile regimului comunist totalitar. Pomenirea celor decedati, cu rugaciune si cu recunostinta, nu este doar o datorie morala a noastra, a tuturor, ci este si un act de sanatate spirituala a sufletului, deoarece numai rugaciunea si recunostinta sunt relatie vie intre suflete, o comuniune spirituala mai tare decat moartea fizica a trupului.Dorim ca Sfintele Sarbatori de Pasti sa aduca tuturor romanilor multa sanatate si pace, bucurie si speranta! Cu iubire parinteasca, va adresam tuturor salutul pascal: Hristos a inviat! Adevarat a inviat!Al vostru catre Hristos Domnul impreuna rugator si de tot binele doritor,D A N I E LPatriarhul Bisericii Ortodoxe Romane"