Patriarhia, despre actiunea Arhiepiscopiei Tomisului: Adevarata slujba de Inviere a avut loc de Paste

"Decizia Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului referitoare la oficierea, in noaptea de 26 spre 27 mai, a slujbei numita 'Odovania Invierii' si a Sfintei Liturghii la miezul noptii, clerul acestei eparhii urmand a chema credinciosii sa primeasca Lumina Invierii ca in noaptea de Paste, este una luata exclusiv in virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumata integral doar de ierarh si de acest for bisericesc local", a afirmat marti Vasile Banescu.El a precizat ca adevarata slujba a Invierii Domnului a fost oficiata in toate bisericile din Patriarhie in noaptea de Paste."Reamintim ca adevarata slujba a Invierii Domnului din acest an a fost oficiata in toate bisericile din Patriarhia Romana in noaptea de Paste si ca, in ciuda contextului extrem de aspru pentru noi toti, mireni si clerici din toate eparhiile, lumina sfanta a ajuns atunci la cei mai multi dintre credinciosii ortodocsi.Dumnezeu sa sporeasca aceasta lumina a comuniunii in sufletele noastre ale tuturor si sa ne ajute pe toti in dobandirea discernamantului plin de iubire fata de aproapele si fata de Biserica!", a mai afirmat purtatorul de cuvant al Patriarhiei.Arhiepiscopia Tomisului a decis ca, in noaptea de 26/27 mai, s a ofere credinciosilor Lumina Invierii ca in noaptea de Paste , avand in vedere ca atunci, din cauza starii de urgenta, oamenii nu au putut participa la slujba religioasa.Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil deoarece pe data de 27 mai este Incheierea praznicului Invierii Domnului, cand randuiala slujbei prevede acelasi inceput ca in Noaptea Invierii.