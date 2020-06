Patriarhia doreste reluarea grabnica a slujbelor religioase si asteapta un raspuns "realist si intelept" de la autoritati

Ziare.

Au fost facute, inclusiv recent, "firesti si consistente demersuri catre autoritati, insotite de speranta intensa a unui raspuns realist si intelept", a spus purtatorul de cuvant, Vasile Banescu.El considera ca "revenirea la ritmurile adanci ale organismului comunitar este esentiala in pastrarea echilibrului moral si spiritual al acestuia"."Istoria universala a umanitatii releva indubitabil ca, indiferent de gradul de secularizare, resorturile cele mai profunde ale vietii personale si sociale raman cele de natura religioasa si ca gradul de claritate morala din interiorul unei societati este conferit de viata spirituala a acesteia".Biserica Ortodoxa Romana a aratat "cu prisosinta, in cel mai practic si evident mod, ca este implicata real in apararea si promovarea sanatatii publice, atitudinea sa, ca si a celorlalte culte religioase din Romania, fiind una exemplara pe tot parcursul perioadelor de stare de urgenta si de alerta impuse de pandemie".In comunicat se mai arata: "Oamenii cei mai implicati in situatia de criza prin care a trecut recent si inca trece Romania au fost cei care si-au dovedit prin fapte concrete ale credintei solidaritatea cu cei afectati de pandemie, cu institutiile medicale si cu autoritatile insesi.".