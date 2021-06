Patriarhul Daniel, despre Facebook si TikTok: Un mijloc misionar si pastoral foarte util

"In contextul pandemiei, platformele de socializare s-au dovedit a fi un mijloc misionar si pastoral foarte util, intrucat o mare perioada de timp credinciosii nu au putut participa fizic la slujbele Bisericii. Astfel, transmiterea slujbelor online a reprezentat o mangaiere sufleteasca, o sursa de pace si bucurie, mai ales ca foarte multi oameni au suferit de singuratate, anxietate, nesiguranta zilei de maine, teama de imbolnavire si de moarte. Le multumim eparhiilor, parohiilor si manastirilor din cuprinsul Patriarhiei Romane ca au raspuns cu promptitudine indemnurilor noastre si nevoilor spirituale ale credinciosilor, asigurand transmiterea Sfintei Liturghii si a celorlalte slujbe pe retelele de socializare. Prin slujbele Bisericii difuzate online, perioada de insingurare si neliniste a fost transformata intr-una de speranta si comuniune, credinciosii asteptand cu multa responsabilitate si incredere in Dumnezeu momentul participarii liturgice reale, de care astazi ne bucuram", afirma Patriarhul, intr-un mesaj de Ziua Mondiala a Retelelor de Socializare, serbata anual la data de 30 iunie.Inaltul ierarh ortodox considera ca Ziua Mondiala a Retelelor de Socializare reprezinta un prilej de a-i felicita pe toti cei care utilizeaza platformele sociale pentru promovarea cuvintelor si faptelor bune ale oamenilor, nu pentru a genera conversatii conflictuale si ofensatoare."In acest sens, Mantuitorul Iisus Hristos ne indeamna cu aceste cuvinte: 'Asa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, incat sa vada faptele voastre cele bune si sa slaveasca pe Tatal vostru Cel din ceruri' (Matei 5, 16). Prin urmare, sa folosim cu discernamant si responsabilitate retelele de socializare, in duhul solidaritatii, respectului si iubirii de semeni, potrivit cuvintelor Sfantului Apostol Pavel: 'Nu faceti nimic din duh de cearta, nici din slava desarta, ci cu smerenie unul pe altul sa-l socoteasca mai de cinste decat el insusi. Sa nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare si ale altuia' (Filipeni 2, 3-4)", a mai spus Patriarhul BOR.