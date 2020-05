Patriarhul Daniel propune amanarea impartasaniei pana cand autoritatile vor permite folosirea unei singure lingurite pentru toti

Ziare.

El a cerut o pozitie oficiala membrilor Sfantului Sinod, potrivit unui document obtinut de G4Media.ro . Presedintele Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane arata ca utilizarea unei singure lingurite pentru sfanta impartasanie nu poate fi schimbata in timp de pandemie, in ciuda cererilor medicilor epidemiologi.Astfel, patriarhul Daniel sustine in scrisoare ca daca si ceilalti membri ai Sfantului Sinod sunt de acord, "se va solicita autoritatilor de stat sa permita doar participarea credinciosilor la Sfanta Liturghie, iar impartasirea lor comuna cu Sfanta Euharistie sa fie hotarata la o data ulterioara, dupa 1 iunie 2020, in consens cu celelalte Biserici Ortodoxe".Scrisoarea a fost trimisa membrilor Sfantului Sinod (organismul colectiv de conducere al Bisericii Ortodoxe Romane - BOR), iar acestia au trebuit sa raspunda daca sunt sau nu de acord cu propunere Patriarhului pana luni, 11 mai.In functie de raspunsurile primite, BOR ar urma sa aiba o pozitie oficiala pe acest subiect.De altfel, premierul Ludovic Orban a sugerat azi ca una dintre masurile adoptate in starea de alerta ar putea fi inlocuirea linguritei de impartasanie cu unele de unica folosinta.Varianta este respinsa categoric de Biserica Ortodoxa Romana, al carei purtator de cuvant a sustinut ca BOR este cea care poate lua o astfel de decizie."Bisericile, cultele religioase au conform Constitutiei libertatea deplina de a se organiza in interior. (...) Exista posibilitatea unui dialog pe marginea respectarii masurilor de igiena, de la purtarea mastilor... puncte de dezinfectie in biserici.", a spus Vasile Banescu, intr-o interventie telefonica, marti dimineata, la Antena3.Acesta a sustinut ca nicio autoritate laica nu are dreptul "sa dicteze modalitatea de impartasire a crestinilor in biserica".Puteti citi mai multe detalii aici - Lingurita de impartasanie ar putea fi inlocuita. BOR reactioneaza extrem de dur si spune ca statul nu are dreptul sa decida