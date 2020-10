FOTO Jandarmeria: Pelerinajul de Sf. Dimitrie cel Nou se desfasoara in deplina ordine si liniste. Peste 5.000 de oameni au trecut pe la racla sfanta

"Deplina ordine si liniste de pana acum sunt dovada faptului ca, impreuna, putem construi un mediu normal, in timpuri neobisnuite.Le multumim tuturor participantilor pentru faptul ca au inteles sa respecte toate masurile de protectie, care au fost adoptate pentru a proteja sanatatea lor si pe a celor din jur!Pana la aceasta ora, peste 5.000 de persoane au participat la pelerinajul organizat si au respectat recomandarile si regulile impuse de situatia actuala.Culoarele special create asigura un flux continuu de pelerini iar respectarea ordinii face ca timpul de asteptare, in acest moment, sa fie unul redus.Va reamintim principalele recomandari si reguli de participare la manifestarea religioasa:- purtarea mastii de protectie este obligatorie pentru toti participantii;- respectati distanta fizica de 1,5 m fata de celelalte persoane;- respectati indicatiile oferite de organizatori si de fortele de ordine", a transmis Jandarmeria Capitalei.Anul acesta, pelerinajul va fi permis doar trei zile, in perioada 23-27 octombrie.