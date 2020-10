Doua zile de pelerinaj la moastele Sfantului Dimitrie cel Nou din Bucuresti. Peste 30.000 de oameni au ajuns la racla

"Pana acum totul este in regula. Aproximativ 30.000 de persoane au trecut pe la racla pana acum. In prezent sunt 2.000 de persoane la coada", a transmis Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, pentru Ziare.comPelerinajul a inceput duminica, 26 octombrie 2020. Peste 8.000 de credinciosi au venit sa se inchine pana seara. Insa oamenii au putut sa mearga si noaptea la racla sfanta.Coada s-a intins de la Patriarhie pana la baza dealului.Jandarmii au ramas in dispozitiv pentru a se asigura ca enoriasii vor merge la inchinare in liniste.Au fost insa si incidente. Un barbat a vrut sa profite de bunatatea oamenilor si a mers la cersit cu mainile infasurate in carpe. Le spunea credinciosilor ca nu are degete la maini si le cerea bani. Oamenii au chemat insa SMURD-ul si falsul bolnav a fost demascat."Pelerinajul la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, care se desfasoara in acest an in conditiile starii de alerta, decurge in ordine, rigoare si intelegere din partea pelerinilor" a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.Jandarmeria indeamna la calm si respectarea masurilor anticoronavirus."Culoarele special create asigura un flux continuu de persoane iar respectarea ordinii face ca timpul de asteptare, in acest moment, sa fie unul redus.Va reamintim principalele recomandari si reguli de participare la manifestarea religioasa:- purtarea mastii de protectie este obligatorie pentru toti participantii;- respectati distanta fizica de 1,5 m fata de celelalte persoane;- respectati indicatiile oferite de organizatori si de fortele de ordine", a transmis JandarmeriaCiteste si: