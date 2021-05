Preot mort in timp ce oficia slujba de Inviere. Parintele ieromonah Daniil era cunoscut printre credinciosi ortodocsi din Romania

Evenimentul tragic a avut loc la Manastirea Frasinei, situata in localitatea Muereasca, judetul Valcea.Parintelui ieromonah Daniil, un duhovnic cunoscut printre credinciosii ortodocsi din Romania a decedat in timpul slujbei de Inviere. Preotul avea 92 de ani.Anuntul a fost facut de catre un alt preot: "Cu mare durere, va spunem ca Parintele Ieromonah Daniil de la Manastirea Frasinei a adormit intru Domnul, chiar in timp ce savarsea sfanta slujba despre patimile, moartea si Invierea Domnului nostru Iisus Hristos... Rau de lacrimi, la trecerea Sfintiei Sale in vesnicie! A fost atat de bun, de bland, de milostiv... Simt, si acum, mangaierea mainii sale pe crestet, intru binecuvantare... Ii vad privirea senina... Ii ascult glasul duios... Dumnezeu sa-ti poarte sufletul pe drum luminat in Imparatia Sa, sfinte parinte!".Sute de mesaje de condoleante sunt postate pe grupurile de Facebook dedicate Manastirii Frasinei.