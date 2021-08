Preot, furios că oamenii se plâng de zgomotul clopotelor bisericii: ”La concerte nu vă deranjează, ipocriților?”

Cine este Eugen Tănăsescu

”Clopotele trase la concerte nu vă deranjează, ipocriților?Sistematic, se găsește câte unul să reclame că-l deranjează clopotul sau slujba bisericii lângă care el și-a luat apartament (n-a observat când a cumpărat).Acu, vreo 4 zile avem concerte la Poarta 1.Deja aud probele din catedrală și din micul nostru studio de radio.Și mă întreb: pe ipocriții deranjați de clopotele bisericii nu-i deranjează clopotele din concerte?Sau ei urlă așa de tare lângă scenă, cu mâîinile în aer, că nu mai se aud nici pe ei...”, a scris preotul Eugen Tănăsescu pe Facebook.Oamenii au încercat să îi explice, mai în glumă sau mai în serios, că lucrurile nu sunt chiar așa cum consideră el.”Când s-a construit blocul meu, acum 40 de ani, nu exista biserică în spatele lui. Acum am două, clopote sincron și slujbe în boxe. Iar dacă ești prost, asta e, Dumnezeu dă cât îi prisosește nu cât ar trebui, hai să te luminez un pic în bezna din care cuvântezi: la concert te duci o dată pe lună sau de câteva ori pe an la genul pe care îl preferi, pe când dăngăneala de lângă casă făcută de biserică este aproape zilnică și nu bagă melodii la cerere. Și încă un mic detaliu: suntem un stat laic, un stat laic și prost care finanțează din bani publici, din banii mei, ai unei ipocrite, ca să-ți fie clar, cultele religioase și salariul tău, care acum ești mai puțin prost fiindcă sper că te-am lămurit.””Ar trebui să vă adresați cu apelativul "frați creștini" sau "iubiți credincioși". Dacă tot se revendică o majoritate ortodoxă a populației, iar mulți deranjați de boxe puternice ale slujbelor sau clopote trase cu insistență sunt tocmai creștini ortodocși.””Ce nesimtit! Acum trebuie sa-mi cumpar apartament in functie de pozitionarea bisericilor, ca Dumnezeu i-a nascut cu boxe. Pai nu vreti voi, ma, traditional, vocea nu va mai ajunge?””Părinte, câtă vreme n-o să acceptați din lumea contemporană decât microfonul, boxele și Mercedesul BOR, e mare caznă să țineți lecții de morală.””Domnule preot... Acel festival e de mai puține de ori pe an și aduce mult mai mulții bani la bugetul local decât aduce biserica ! Prin taxe și impozite, dar voi nu știți ce sunt acelea...””Boss la concerte poate o dată in viață, când apuci bilet la AC DC, da sunt mulți care nu vor abonament zilnic la alea bisericești”, sunt câteva dintre comentarii.Eugen Tănăsescu este purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului și este cunoscut pentru pozițiile sale radicale, dar și pentru relația foarte bună pe care o are cu ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Tănăsescu i-a luat de fiecare dată apărarea lui Teodosie în fiecare scandal în care a fost implicat din cauza declarațiilor sale controversate.