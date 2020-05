Reactia BOR, dupa ce Arhiepiscopia Tomisului a anuntat ca face, marti, o noua slujba de Inviere

Ziare.

BOR transmite oficial pozitia sa, in care afirma ca este o decizie proprie, luata de arhiepiscopie, in baza "principiului autonomiei eparhiale"."Decizia Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului comunicata astazi (miercuri - n.red.) este una luata in virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumata integral, dar exclusiv, de ierarh si de acest for bisericesc local.Nutrim speranta ca hotararile comunicate de Arhiepiscopia Tomisului vor putea fi implinite cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.In acelasi timp, reamintim ca slujba Invierii Domnului din acest an a fost oficiata in toate bisericile din Patriarhia Romana si ca, in ciuda contextului extrem de aspru creat de pandemie, lumina sfanta a ajuns la foarte multi dintre credinciosii ortodocsi. Dumnezeu sa sporeasca aceasta lumina in sufletele noastre ale tuturor!", este reacyoa oficiala a BOR remisa presei.Pozitia a fost adoptata in contextul in care ieri s-a aflat ca Arhiepiscopia Tomisului a decis ca, in noaptea de 26/27 mai, sa ofere credinciosilor Lumina Invierii ca in noaptea de Paste, avand in vedere ca atunci, din cauza starii de urgenta, oamenii nu au putut participa la slujba religioasa.Arhiepiscopia sustine ca acest lucru este posibil, deoarece pe data de 27 mai este Incheierea praznicului Invierii Domnului, cand randuiala slujbei prevede acelasi inceput ca in Noaptea Invierii.Arhiepiscopia Tomisului sustine ca Invierea Domnului are consacrata o slujba speciala, savarsita in fiecare an la miezul noptii, in cadrul careia credinciosii primesc de la clerici Lumina lui Hristos, iar anul acesta, ca urmare a instituirii starii de urgenta in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, credinciosii nu au putut participa la aceasta slujba si doreste sa repare acest neajuns.De asemenea, Arhiepiscopia a mai precizat ca arhiereul locului poate randui zile de post, conform canoanelor bisericesti si cu randuiala Odovaniei Invierii practicata in Biserica Ortodoxa a Greciei.Amintim ca, potrivit Patriarhiei Romane, pe durata starii de alerta, slujbele in exteriorul lacasurilor de cult se pot organiza cu oricati credinciosi, cu conditia ca acestia sa poarte masca si sa respecte regulile de distantare.