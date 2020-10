Reactia unui istoric la insinuarile voalate ale Patriahului Daniel: "Cum de BOR il felicita pe Ceausescu, la o zi dupa masacrul de la Timisoara?"

Odele aduse lui Ceausescu

Iata postarea de pe Facebook

Postarea istoricul vine in contextul in care Patriarhul Daniel a insinuat, marti, ca regimul comunist a cazut in Romania, in anul 1989, dupa ce autoritatile de atunci au interzis inchinarea la moastele Sf. Dimitrie.Afirmatiile sale au fost facute pe fondul restrictiilor decise de autoritati cu privire la pelerinajul din acest an, in contextul pandemiei de COVID-19.Madalin Hodor publica o telegrama adresata lui Nicolae Ceausescu de catre Patriarhie, pe 19 decembrie 1989, dovedeste cum conducatorii Bisericii Ortodoxe ii jurau credinta dictatorului chiar in ultimul ceas si ignorau complet faptul ca Revolutia incepuse de patru zile. Din randurile pline de epitete adresate lui Nicolae Ceausescu de catre Patriarhul Teoctist rezulta ca Biserica Ordodoxa Romana se facea ca nu vede evenimentele sangeroase care aveau loc in tara."Simtindu-ne martori si participanti directi la rodnicile impliniri ale harnicului nostru popor, faurite sub cutezatoarea dumneavoastra gindire si indrumare, intr-o epoca de aur ce va poarta intr-un mod firesc si justificat numele, impliniri ce vor dainui peste milenii, ca repere de necontestat ale acestui timp eroic, va asiguram ca vom sprijini, cu toata hotarirea, infaptuirea maretului program dedezvoltare multilaterala a patriei, prezentat de excelenta voastra la marele forum politic al poporului roman, desfasurat recent in Capitala, slujind, in acelasi timp, cu sporita rivna, stralucitele actiuni si initiative de politica externa, elaborate de domnia voastra, precum si nobilele idealuri de intelegere si colaborare intre oameni si popoare, de dezarmare si pace pe pamint," este o parte din telegrama."Astazi, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a lansat la adresa autoritatilor o, cum sa ii spun, amenintare cu revolutia cred. Leaga dansul, in spirit bisericesc desigur, niste evenimente din care rezulta ca regimul comunist a cazut si datorita divinitatii, jignite de interdictia impusa in toamna lui 1989 de a venera moastele Sfantului Dimitrie.Paralela este in mod evident menita ca un mesaj pentru Guvern, cunoscute fiind disputele din ultima vreme pe tema pelerinajelor. Nu am nicio problema cu modul in care Patriarhul BOR isi gestioneaza institutia si nici cu modul in care interpreteaza evenimentele istorice. Daca el spune ca regimul comunist a cazut din pricina moastelor Sfantului Dimitrie e opinia dansului.Am insa o nedumerire. Daca asa stau lucrurile si BOR a fost de partea revolutionarilor din 1989 (asa se intelege) cum explica domnia sa mesajul Patriarhului Teoctist din 19 decembrie 1989, la o zi dupa masacrul de la Timisoara? Daca revolutia a fost inclusiv vrerea lui Dumnezeu, cum de BOR il felicita pe cel care incerca sa o inabuse? E doar o intrebare pentru ca in opinia mea ceva nu se leaga in logica discursului de astazi."