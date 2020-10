A inceput pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou. Credinciosii care vor sa se inchine la moastele sfinte trebuie sa aiba buletin de Bucuresti si sa stea la distanta unii de ceilalti

Ce masuri trebuie sa respecte pelerinii

Pelerinii vor merge pe un singur rand

Se renunta la procesiunea "Calea Sfintilor"

Deja mai multi credinciosi au ajuns in Dealul Mitropoliei, unde urmeaza sa fie scoase moastele sfantului Dimirie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestiului.Anul acesta pelerinajul va fi permis doar trei zile, in perioada 23-27 octombrie.Alaturi de aceste sfinte moaste vor sta cele ale Sfantului Stelian - Ocrotitorul copiilor, ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena si ale Sfantului Nectarie, informeaza Patriarhia Romana, conform Argerpres.* Duminica, 25 octombrie, intre orele 9,00 -12,30, va fi oficiata Sfanta Liturghie la Altarul de vara din incinta Catedralei Patriarhale.* Luni, 26 octombrie, la sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, de la ora 9,30, se va savarsi Sfanta Liturghie la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala.* Marti, 27 octombrie, la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, incepand cu ora 9,00, la Altarul de vara de langa Catedrala Patriarhala va fi savarsita Sfanta Liturghie arhiereasca de catre Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, impreuna cu cei trei episcopi vicari din Bucuresti, cativa preoti si diaconi.* Reintroducerea Sfintelor Moaste in Catedrala Patriarhala se va face la sfarsitul zilei de 27 octombrie, dupa inchinarea ultimului credincios.Pentru asigurarea respectarii normelor sanitare cu privire la distantarea fizica de 1,5 m, la sfintele slujbe oficiate in perioada amintita la Altarul de vara de pe Colina Bucuriei vor putea participa maximum 200 de persoane."Referitor la evenimentul prilejuit de sarbatorirea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, care va avea loc in perioada 25-27 octombrie 2020, Institutia Prefectului - Municipiul Bucuresti aduce la cunostinta cetatenilor ca, potrivit Hotararii Guvernului nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, se desfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult cu respectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa 3- Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, pct.8)", a transmis Prefectura Capitalei intr-un comunicat de presa.Institutia a mai preciat ca, in conditiile mai sus expuse, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate."Astfel, precizam ca este interzisa participarea la procesiunile si/sau pelerinajele religioase prevazute mai sus a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in municipiul Bucuresti.Totodata, avand in vedere mentinerea incidentei cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de infectari cu noul coronavirus SARS-Cov-2, in municipiul Bucuresti de peste 3/1.000 de locuitori , sunt interzise activitatile cu publicul desfasurate de cinematografe, studiouri de productie de film si audiovizual, de institutii de spectacole si/sau concerte.Facem precizarea ca, activitatile interne, specifice si necesare mentinerii functionarii respectivelor institutii, realizate cu angajatii proprii (repetitiile cu intreg personalul artistic si de scena, activitatile personalului tehnic, administrativ si economic, etc.) sunt permise cu respectarea prevederilor Ordinului comun al Ministrului Culturii si Ministrului Sanatatii, in vigoare", a mai aratat Prefectura Bucuresti.- accesul la racla se va face pe un singur rand de persoane care vor astepta una in spatele celeilalte, pastrand distanta de 1,5 m intre ele;- pe trotuarul cu un culoar unic de acces vor fi trasate marcaje de stationare pentru facilitarea pastrarii acestei distante;- pe marginea traseului unic de acces vor fi amplasate anunturi cu privire la pastrarea distantei si respectarea normelor igienico-sanitare;- se va crea un flux unic de circulatie a credinciosilor, cu intrare de la baza Dealului Patriarhiei si cu iesire separata, pe strada Patriarhiei spre strada 11 Iunie;a- voluntarii prezenti, care vor purta permanent masti de protectie si manusi, vor oferi credinciosilor materiale de dezinfectare si igiena.Potrivit Patriarhiei Romane, "in contextul pandemiei, de care suntem cu totii constienti si in care Biserica insasi a desfasurat o intensa campanie de promovare si constientizare a regulilor igienico-sanitare, in vederea adecvarii la contextul starii de alerta din Bucuresti si pentru organizarea in conditii de reala siguranta a sarbatorii Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou din acest an", au fost luate urmatoarele masuri speciale:- renuntarea la procesiunea "Calea Sfintilor" la care participau foarte multi preoti si credinciosi mireni;- reducerea numarului de clerici slujitori si cantareti bisericesti la toate slujbele sarbatorii;- reducerea perioadei de expunere a sfintelor moaste spre inchinare la doar trei zile (25-27 octombrie);- protejarea raclelor cu moastele sfintilor cu un material care va permite o permanenta igienizare.- Stire in curs de actualizare-Citeste si: