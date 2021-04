Care sunt regulile pentru noaptea de Inviere a Pastelui Catolic. Orele intre care credinciosii pot merge la biserica

Recomandarile Jandarmeriei pentru credinciosi

Totodata, nu toata lumea va avea ajunge sa ia lumina chiar din biserica pentru ca accesul credinciosilor in lacasurile de cult se va face astfel incat sa se asigure o suprafata de minimum 4 metri patrati pentru fiecare persoana si o distanta de 2 metri intre persoane.La intrarea in lacasurile de cult se va face un triaj observational iar cine prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree, temperatura) nu va avea acces in biserica.Reprezentantii Ministerului de Interne au facut si recomandari catre persoanele care vor participa la slujbele religioase."Facem din nou apel la responsabilitate si la maturitate pentru a intelege ca toate masurile dispuse de autoritati pentru a preveni raspandirea virusului trebuie respectate pentru a ne proteja pe noi si pe cei din jur", a mai precizat purtatorul de cuvant al MAI.Peste 5.000 de pompieri vor asigura interventiile in caz de nevoie si ca peste 4.200 de politisti de frontiera vor fi zilnic la datorie. In medie, vor actiona zilnic in acest weekend 10.000 de politisti, dar si peste 4.000 de jandarmi.In privinta Pastelui Ortodox, inca nu s-a luat o decizie.