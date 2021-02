Ritualul botezului ramane neschimbat. Sfantul Sinod a decis sa pastreze afundarea copiilor in apa. Precizari cu privire la "ingrijorarile" din spatiul public

Decizia a venit dupa ce o parte importanta a societatii civile a solicitat revizuirea ritualului, in urma mortii bebelusului de la Suceava. Unii dintre inaltii ierarhi ortodocsi au fost de acord cu schimbarea procedurii, dar, in final, majoritatea din Sfantul Sinod si-a impus punctul de vedere.Sfantul Sinod arata ca Biserica Ortodoxa are obligatia statutara de a ramane in unitate cu Biserica Ortodoxa universala, ceea ce inseamna ca Biserica Ortodoxa Romana nu poate modifica doctrina si ritualul.Precizari ale Sfantului Sinod in legatura cu "ingrijorarile" din spatiul public:1) inainte de savarsirea Sfintei Taine a Botezului, preotul are obligatia de a se intalni cu parintii si nasii copilului, care, dupa consultarea lor cu medicul pediatru, vor prezenta preotului starea de sanatate a copilului si dorinta ca el sa fie botezat;2) in cadrul Facultatilor de Teologie din Patriarhia Romana se va acorda o atentie sporita practicii liturgice referitoare la savarsirea actului intreitei "afundari" din timpul slujbei Botezului, practica liturgica obligatorie pentru studentii teologi din anii terminali ai sectiilor de Teologie Pastorala;3) in fiecare protopopiat din cuprinsul Patriarhiei Romane va fi organizata o consfatuire anuala cu preotii, referitoare la savarsirea corecta a fiecarei Sfinte Taine. Vor fi sustinute, de asemenea, cateheze cu credinciosii privind semnificatia duhovniceasca a Sfintelor Taine.