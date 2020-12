Sa Fie Lumina: Episcopul ortodox retras Corneliu Onila si un fost calugar, trimisi in judecata pentru viol. Victimele sunt trei elevi de la seminarul din Husi

Dosarul a aparut pe portalul instantelor sub numarul 647/45/2020 si a fost inregistrat luni, 21 decembrie.Potrivit s afielumina.ro , Alaturi de Onila va fi judecat si fostul calugar arhimandrit Sebastian Jitaru, acuzat ca l-a violat la randul sau pe acelasi elev abuzat si de Preasfintitul Corneliu. Monahul Jitaru ar mai fi violat alti doi seminaristi, pe unul de cel putin noua ori intr-un an, iar pe celalalt timp de aproape doi ani, uneori si de doua ori pe saptamana.Onila si Jitaru isi acopereau unul altuia faptele infractionale, intr-un joc de putere clericala care a viciat viata bisericeasca din Episcopia Husilor vreme de mai bine de un deceniu. Cele trei victime ale abuzurilor sexuale comise in tandem de episcopul si arhimandritul BOR le cer agresorilor daune insumand 500.000 de euro.Parti civile in cauza sunt Episcopia Husilor si Seminarul Teologic Ortodox din Husi.Acest dosar penal a pornit de la mai multe investigatii Sa fie lumina publicate in vara si toamna anului 2019. In urma primului episod din "seria Chiliilor", procurorii ieseni au redeschis urmarirea penala in cazul Onila si au ajuns sa-i acuze formal pe episcop si pe arhimandritul Jitaru de viol si abuz sexual asupra elevilor de seminar.