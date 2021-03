Sarbatoare 19 martie. Cinci sfinti importanti sunt pomeniti azi in calendarul ortodox. E sarbatoare mare si la catolici

Ortodoxe

Greco-catolice

Romano-catolice

Sf. Mc. Hrisant si Daria, Claudiu si Ilaria; Sf. Mc. Marian DiaconulSf. m. Hrisant si Daria. Sf. Iosif, patronul Bisericii UniversaleSf. Iosif, sotul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.Sfintii Mucenici Hrisant si Daria, martiri crestini din secolul al III-lea, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 19 martie.Sfantul Mucenic Hrisant s-a nascut in Egipt. Era fiul unui nobil, Polemie, care a fost ales senator la Roma, in vremea imparatului Numerian (283-284). Sfantul Hrisant a ajuns astfel din Egipt in capitala imperiului.Dupa ce a studiat la scoli din Egipt si Roma, Hrisant a dorit sa cunoasca si Sfanta Scriptura (Biblia). Dupa ce a citit cu atentie Sfanta Evanghelie si cartile Apostolilor, spunea catre sine: "Ti se cadea tie, Hrisante, sa citesti scripturile paganilor, cele pline de intuneric, pana ce nu cunosteai lumina adevarului, pe care afland-o, tine-te numai de ea, caci nu este intelept sa te intorci iarasi din lumina la intuneric" (Vietile Sfintilor).Luand legatura cu un preot crestin sihastru, pe nume Carpofor, a cerut sa fie botezat, iar la scurt timp a ajuns sa predice Sfanta Evanghelie la Roma.Pentru ca nu a fost cu putinta ca Sfantul Hrisant sa fie induplecat sa paraseasca credinta crestina, tatal sau a hotarat sa-l casatoreasca cu o tanara pagana, in nadejdea ca aceasta il va convinge sa redevina pagan.Tanara Daria, preoteasa a zeitei Atena, a devenit insa si ea crestina, dupa casatoria cu Hrisant, hotarand amandoi sa traiasca separat.Pentru faptul ca erau crestini, Sfintii Mucenici Hrisant si Daria au ajuns in cel din urma in fata autoritatilor, fiind dati pe mana unui aspru persecutor, numit Claudiu. Vazand rabdarea la chinuri si auzind raspunsurile date anchetatorilor, Claudiu s-a botezat, impreuna cu ostasii sai, cu sotia si cei doi fii.Din ordinul imparatului, Claudiu impreuna cu fii sai si cu ostasii au fost ucisi, iar Hrisant si Daria au fost ingropati de vii.