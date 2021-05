Sarbatoare importanta pentru crestini: Sfintii Mari Imparati Constantin si mama sa, Elena

Constantin cel Mare sau Constantin I, proclamat Augustus in 306, a condus Imperiul Roman pana la moartea sa in 337. Din 312, cand a avut confruntarea cu Maxentiu la Pons Milvius, pana la botezul lui in mai 337, acesta a avut o continua apropiere de credinta crestina.Potrivit lucrarii "Istoria Bisericeasca Universala" vol. I (1-1054), inainte de toamna anului 312, cand s-a produs schimbarea lui Constantin, religia lui era pagana, cultul sincretist al soarelui. Dupa istoricii crestini Eusebiu de Cezareea si Lactantiu, in ajunul luptei cu Maxentiu, data la 28 octombrie 312, la Pons Milvius (Podul Vulturului), Constantin a vazut pe cer ziua, in amiaza mare, o Cruce luminoasa, deasupra soarelui, care purta inscriptia: in hoc signo vinces.Noaptea, i s-a aratat, in timpul somnului, Iisus Hristos si i-a cerut sa puna semnul crucii pe care il vazuse pe cer pe steagurile soldatilor. Dimineata, a confectionat un steag, dupa modelul aratat in vis, cu monograma crestina, steag numit labarum.Victoria a fost castigata de Constantin spune unul din istorici, Lactantiu, cu ajutorul lui Dumnezeu, deoarece el, ajungand in apropierea Romei, nu avea decat 20.000 de soldati, iar Maxentiu 150.000 de soldati, noteaza volumul citat.Insusi imparatul a povestit mai tarziu ca semnele care i s-au aratat l-au incredintat de puterea lui Hristos si l-au facut sa treaca de partea crestinilor.Dupa cateva luni de la victoria asupra lui Maxentiu, in ianuarie 313, Constantin a acordat printr-un edict libertate de cult generala.Edictul de la Mediolanum prevedea libertatea de constiinta religioasa pentru toti cetatenii imperiului, fara deosebire. In ceea ce ii priveste pe crestini, ei pot de acum sa-si manifeste credinta in care cred ca se pot mantui. Si toate acestea vor contribui la consolidarea pacii si bunastarii in imperiu.Este primul act oficial prin care se acorda totala libertate de credinta crestinilor. Celelalte culte existente se mentin in continuare, dar nu mai sunt favorizate de imparat.Convins de valoarea religioasa si morala a crestinismului, Constantin cel Mare a initiat unele masuri favorabile Bisericii.A inceput sa inlature din legile penale dispozitii si pedepse contrare spiritului crestinismului: rastignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul rosu), noteaza lucrarea "Istoria Bisericeasca Universala".In timpul sau s-a imbunatatit tratamentul in inchisori, s-a usurat situatia sclavilor. S-au luat masuri de protectie si de ajutor pentru saraci, orfani, vaduve si bolnavi. S-au adus restrictii luptelor de gladiatori.De asemenea, s-a modificat in spirit crestin o parte a legislatiei.In 321, Constantin cel Mare a generalizat ca zi de repaus in Imperiu, Duminica, sarbatoarea saptamanala a crestinilor.Cultul imparatului a pierdut sensul lui religios, pastrand mai mult semnificatia politica.La Ierusalim si in alte locuri din Palestina, la Antiohia, Tyr, Nicomidia, la Roma si in alte orase, s-au ridicat biserici impunatoare.Constantin s-a hotarat sa paraseasca definitiv Roma si sa ridice un alt oras de resedinta. Acesta a fost Bizantul, pe Bosfor, care a primit numele de Constantinopol - orasul lui Constantin, inaugurat la 11 mai 330.A fost botezat in Nicomidia de episcopul semiarian Eusebiu de Nicomidia si de alti clerici in luna mai 337. A murit la scurt timp, la 22 mai, in Duminica Rusaliilor si a fost ingropat in Biserica Sfintii Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.Pentru meritele sale si mai ales pentru marile servicii aduse crestinismului, Biserica l-a cinstit in chip deosebit, trecandu-1 in randul Sfintilor si numindu-l Cel intocmai cu Apostolii.