Reactie anemica a Politiei dupa ce IPS Teodosie a tinut slujba de Anul Nou, in ciuda restrictiilor: "Persoanele prezente au fost atentionate verbal"

Credinciosii nu purtau masca

De asemenea, politistii au atentionat verbal persoanele prezente si le-au amintit "despre necesitatea adoptarii unui comportament responsabil".IPJ Constanta a transmis vineri, ca politistii au adus la cunostinta persoanelor prezente la Catedrala Arhiepiscopala masurile dispuse in actualul context epidemiologic."Cu privire la evenimentul religios desfasurat seara trecuta, la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Petru si Pavel, precizam faptul ca politisti si jandarmi constanteni au actionat in zona respectiva, informand persoanele cu privire la legislatia actuala in ceea ce priveste deplasarea in afara locuintei in intervalul orar 23.00 - 05.00, precum si obligativitatea purtarii mastii de protectie in mod corespunzator. Astfel, politistii au adus la cunostinta cetatenilor masurile dispuse in actualul context epidemiologic", a afirmat IPJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca scopul nu a fost acordarea de sanctiuni, ci ca oamenii sa constientizeze riscurile la care se expun."Reamintim ca scopul nostru nu este acela de a aplica sanctiuni, ci ca oamenii sa constientizeze riscurile la care se expun, daca nu respecta normele legale in vigoare. Persoanele prezente au fost atentionate verbal, politistii amintindu-le despre necesitatea adoptarii unui comportament responsabil", a mai anuntat Politia Constanta.Inalt Prea Sfintitul Teodosie a oficiat joi seara, incepand cu ora 23.15, un Te Deum pentru multumire si pentru binecuvantare a Noului An calendaristic la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.La ceremonie au fost prezente cateva zeci de persoane. Cele mai multe dintre acestea purtau masca, dar nu au respectat intotdeauna distantarea fizica.La un moment dat, cativa credinciosi s-au apropiat de Arhiepiscopul Tomisului, care i-a binecuvantat.La finalul ceremoniei religioase, Inalt Prea Sfintitul Teodosie a multumit autoritatilor care i-ar fi ingaduit aceasta rugaciune de la miezul noptii."Multumim lui Dumnezeu pentru aceasta noapte de lumina pentru care multi nu au avut sperante, unii nu au venit temandu-se ca ii opreste cineva.Sigur, cine sa ne opreasca, avem dreptul cu totii sa ne rugam cand ne este ceasul rugaciunii.", a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.El a mai declarat ca bisericile nu trebuie sa se inchida orice boala ar veni si ca el ar fi trebuit sa se imbolnaveasca primul la cati oameni s-au aflat in biserica "Am spus-o de mult ca bisericile nu se vor mai inchide si o spun iarasi, bisericile nu trebuie sa se inchida orice boala ar mai veni. Bisericile sunt vindecatoare de boli. Am fost multi aici in biserica, nu ne-am imbolnavit.Eu trebuia sa ma imbolnavesc primul, dar nu nu m-am imbolnavit. De aceea, pentru ca daca il avem pe Dumnezeu care este doctorul sufletelor si al trupurilor noastre vom ramane sanatosi nu numai la trup, dar si la minte si la constiinta noastra care va ramane treaza", a mai transmis Arhiepiscopul Tomisului.Municipiul Constanta se afla in carantina pana pe data de 1 ianuarie, la ora 20, iar dupa ora 23 exista interdictii de circulatie la nivel national.Citeste si: