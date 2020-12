Toate bisericile si manastirile ortodoxe vor oficia slujbe de pomenire a eroilor Revolutiei din 1989

"In ziua de marti, 22 decembrie, dupa terminarea Sfintei Liturghii, la Catedrala patriarhala va fi oficiata o slujba de pomenire a eroilor care s-au jertfit in decembrie 1989 pentru libertatea, credinta si demnitatea poporului roman. Aceasta slujba de pomenire va fi savarsita in toate bisericile si manastirile din cadrul Patriarhiei Romane unde se va sluji Sfanta Liturghie", a transmis Patriarhia Romana.Potrivit sursei citate, in Bucuresti , slujba de pomenire a eroilor din decembrie 1989 va fi oficiata si in urmatoarele locuri:- Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revolutiei - Piata Revolutiei (ora 9.00)- Radiodifuziunea Romana (ora 10.00)-Televiziunea Romana - Troita din fata institutiei (ora 11.00)In cursul zilei de luni, presedintele Klaus Iohannis a depus o coroana de flori in memoria victimelor Revolutiei din Decembrie 1989.De asemenea, primarul general a depus o astfel de coroana, dar si seful Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu.Ce s-a intamplat pe 22 decembrie 1989Ziua de 22 decembrie 1989 ramane in istorie ca ziua Revolutiei Romane din 1989. A fost ziua in care familia Ceausescu a fugit cu un elicopter,iar la ordinul generalului Victor Stanculescu, proaspat numit in locul lui Milea, Armata Romana inceteaza sa traga in revolutionari si se alatura multimii. VEZI AICI , toate detaliile zilei de 22 decembrie 1989 si cum au ajuns romanii sa fie chemati sa lupte cu teroristi imaginari.