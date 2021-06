IPS Teodosie, despre educatia sexuala in scoli: "Nu poti sa ii dai copilului cutitul sa se joace, ca el se va rani" VIDEO

"Nu mai sunt criterii dupa varsta. Minorii, care totdeauna au fost tutelati de parinti sau de tutorii lor, care nu aveau parinti, acum se ridica aceasta tutela si acest drept al parintilor. Elevii minori au drepturi de majori.Este o anomalie. Nu poti sa ii dai copilului cutitul sa se joace, ca el se va rani si de la aceste lucruri pe care nu le inteleg si care pot fi folosite instinctual si parintii pana acum i-au pazit pe copii sa nu isi dezvolte niste instincte fiind minori, care ar putea sa le aduca mari prejudicii morale si structurale, sigur elevii sunt lasati fara o tutela, ceea ce este imposibil de acceptat, astfel incat as vrea ca toti educatorii, psihologii, oamenii de credinta, oamenii de bun simt, oamenii care cred intr-o minima morala, cum era si domnul Plesu cu Minima Moralia, sa isi spuna cuvantul acum pentru ca societatea noastra are nevoie de intelepti. Fara intelepti, fara oameni luminati societatea noastra intra in degringolada", a afirmat Arhiepiscopul Tomisului, intr-o emisiune la Radio Dobrogea.El considera cei mai importanti pentru viitorul copiilor sunt specialistii si acestia trebuie ascultati."De aceea, eu as invita pe toti oamenii care simt o datorie sa contribuie la binele societati sa isi spuna cuvantul si statul sa ii asculte pentru ca sunt specialisti. Se vorbeste ca trebuie sa ne ghidam dupa profesionisti, dupa specialisti. Cei mai importanti specialisti pentru viitorul copiilor nostri sunt cei care se ocupa de acest viitor al lor cu profesionalism, parintii, duhovnicii, psihologii, psihanalistii si chiar filosofii cei curati cu credinta, toti pot sa contribuie", a transmis IPS Teodosie.