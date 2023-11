Troita anti-Chevron la Pungesti: Am inmormantat pe Satana. Cui i-ar placea sa vina dihania asta aici?

Calugarii de la Manastirea Petru Voda au adus o troita anti-Chevron in Pungesti, locul unde au avut loc, in ultima perioada, proteste fata de exploatarea gazelor de sist.

Troita a fost sfintita duminica trecuta de monarhii de la Petru Voda si de preotii din sat, la ceremonie fiind prezenti aproximativ 200 de localnici, arata Adevarul.

Crucea a fost adusa din cimitirul Manastirii Petru Voda, iar pana acum a stat la capataiul unor martiri anticomunisti precum parintele Stefan Marcu si sotia sa Elena - simbol al miscarilor de rezistenta din muntii Vrancei -, parintelui Gheorghe Calciu si altii.

"Am adus cu noi aceasta minunata cruce, care a stat la capul unor mari mucenici sfinti ai neamului nostru, ca sa vedem in ea un standard, o lumina, o putere", le-a spus parintele Ioan Sismanian localnicilor.

"Manastirea noastra a daruit aceasta sfanta troita locuitorilor din comuna Pungesti, in semn de pretuire pentru statornicia cu care isi apara glia stramoseasca. Biserica, in calitatea ei de mama a neamului romanesc, a fost, este si va fi totdeauna alaturi de poporul care sufera si trebuie indrumat", a adaugat staretul Hariton Negrea.

Dupa ce troita a fost sfintita, un preot din Pungesti le-a explicat celor care se impotrivesc exploatarii gazelor de sist ce simbolizeaza crucea sfanta care marcheaza locul manifestatiilor din ultima vreme.

"Aceasta cruce inchipuie starpirea si inmormantarea duhului Satanei care a dat tarcoale pe-aici. Am inmormantat pe Satana in chip simbolic. Cui i-ar placea sa vina dihania asta aici, sa scoata fum, vuiet puternic, sa se miste pamantul? Este o paine in plus? Aceasta este otrava vremurilor noastre", a lamurit preotul.