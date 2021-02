Un episcop ortodox anunta ca s-ar putea lua in calcul schimbarea practicii de scufundare a bebelusilor in cristelnita la botez

Daca IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a precizat zilele trecute ca el boteaza doar in apa rece , deoarece in acest caz, instinctul copiilor este mai prudent, in plus acestia nu mai racesc, IPS Calinic, Arhiepiscopul Argesului pare mult mai deschis schimbarii practicilor din Biserica Ortodoxa.Potrivit adevarul.ro , recent, acesta a botezat-o pe fiica lui Nicolae al Romaniei, bebelusul fiind scufundat doar cu piciorusele in apa si stropit cu apa pe cap."In Transilvania, cand eram preot la tara, am gasit obiceiul de a se stropi pruncul pe cap, dupa ce a fost introdus in cristelnita. Se foloseau palmele facute caus, apa sfintita pentru botez fiind slobozita cu indestulare peste crestetul pruncului", spune IPS Calinic. Acesta considera ca bebelusul poate fi scufundat pana la gat in apa cristelnitei, dupa care sa se toarne din belsug apa sfintita peste crestetul copilului.Intrebat daca ar trebui interzisa scufundarea bebelusilor la botez, IPS Calinic a declarat pentru sursa citata ca "In viitor se va analiza practica scufundarii pruncilor la botez si se va lua hotararea cea mai potrivita intru respectarea randuielii si evitarea cu grija a nedoritelor accidente".