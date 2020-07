VIDEO Noul arhiepiscop al Sucevei: Vom incerca sa reparam mrejele Ortodoxiei care au fost rupte de schismele si dezbinarile consumate ca rezultat al libertatii de exprimare de dupa 1989

Declaratia integrala

Declaratia a fost facuta dupa ce Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane l-a ales in aceasta functie importanta cu 30 de voturi pentru, 16 pentru PS Damaschin si 1 abtinere.", a spus noul arhiepiscop ales, citat de Basilica, agentia de stiri a BOR. "Mai intai multumesc Preamilostivului Dumnezeu pentru toate pe care le-am primit in viata. Insa astazi, ii multumesc si pentru ca, dupa aproape trei decenii de slujire in ascultare de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, m-a chemat, precum odinioara pe Petru, prin cei 30 de ierarhi care m-au votat, sa arunc mreaja de cealalta parte a corbaioarei si sa vaslesc in marea involburata a Ortodoxiei din dulcea Bucovina considerata a fi un fel de pamant al fagaduintei romanesc.Preafericirea Voastra, as vrea sa imi permiteti sa va multumesc dintre cele foarte multe, pentru trei motive: in primul rand pentru ca in iarna anului 1991 m-ati recomandat Sfantului Sinod in ascultarea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, in al doilea rand pentru cei aproape 18 ani de impreuna slujire in Arhiepiscopia Iasilor, timp in care ati ctitorit si rectitorit intreaga eparhie prin programul intitulatsi in al treilea rand as vrea sa va multumesc pentru ca ati binecuvantat inscrierea mea pe lista candidatilor eligibili pentru demnitatea de Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor.De asemenea, ii multumesc Parintelui Mitropolit Teofan pentru cei 12 ani de impreuna lucrare in Arhiepiscopia Iasilor, dar si pentru binecuvantarea pe care mi-ati dat-o pentru a candida.In seria multumirilor, as vrea sa-mi permiteti sa-mi exprim recunostinta fata de membrii Sfantului Sinod care mi-au acordat votul de incredere prin care sunt mandatat sa continui, dar sa si sporesc lucrarea de vrednica pomenire a Parintelui Arhiepiscop Pimen, stramutat la cele vesnice.Preafericirea Voastra, Sfintit Sinod, port in suflet cu recunostinta bucuria miilor de slujbe savarsite in parohiile si manastirile din Arhiepiscopia Iasilor in cele trei decenii de slujire si a construirii celor 400 de biserici, 1000 de case parohiale si sociale in cadrul programului, dar port in suflet, in egala masura, si satisfactia desfiintarii multor grupari parabisericesti care bantuiau prin Eparhia Iasilor.Pentru a incheia, va asigur de toata daruirea mea in slujirea eparhiei pentru care am fost ales si unde impreuna cu vladica Damaschin, cu preotii si credinciosii din Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor vom incerca sa reparam mrejele Ortodoxiei care au fost rupte de schismele si dezbinarile consumate ca rezultat al libertatii de exprimare de dupa 1989, respectand totodata, cu toata seriozitatea, canoanele randuite de Sfintii Parinti, legiuirile Bisericii precum si hotararile Sfantului Sinod.Si pentru ca ati avut doua zile () si una ati sarbatorit-o liturgic ieri si una va fi maine, pe care o veti sarbatori tot liturgic, va rog sa-mi permiteti sa va doresc ani multi si buni, cu sanatate de la Dumnezeu".