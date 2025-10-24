Imagini cu un șobolan imens, cât o franzelă, la o brutărie din București foarte căutată de clienți VIDEO

Autor: Alina Toma
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 13:44
1011 citiri
Imagini cu un șobolan imens, cât o franzelă, la o brutărie din București foarte căutată de clienți VIDEO
Șobolan uriaș în vitrină la brutăria Basarabia, dar ANPC încă nu a închis-o. FOTO: Captură TikTok n1c0le_an

Un șobolan care alerga prin vitrina unei brutării din București, în timp ce angajații încercau să-l alunge cu un băț, este protagonistul unei înregistrări video distribuite pe rețelele sociale.

„Poftă bună!”, este mesajul transmis de persoana care a distribuit videoclipul, menționând că brutăria s-ar afla pe Bulevardul Basarabia din Capitală, scrie Adevărul.

Cei care au vizionat videoclipul au confirmat în comentarii că ar fi vorba de Brutăria Basarabia, vis-a-vis de Patinoarul Mihai Flamaropol, zonă în care sunt schimbate liniile de tramvai.

Alți utilizatori s-au arătat mai degrabă amuzați de situație, comparând rozătoarea cu Ratatouille, șobolanul bucătar din animația Disney care-i poartă numele.

@n1c0le_an

Pofta buna (Bd Basarabia) 😁😁🤦🏻🤦🏻

♬ original sound - MNOP

Au comentat de asemenea și foști angajați ai unor brutării.

„Am lucrat la brutărie și peste tot sunt șobolani, era plin de șoareci și gândaci. Nu e nici un AI, asta este realitatea în brutării.”

„Eu am lucrat într-o brutărie și n-am văzut vreun șobolan, avea peste tot aparate pentru rozătoare, depinde de organizare și interesul șefului, dar să ajungă șobolan în vitrină este neglijență clară”, scrie o internaută în secțiunea de comentarii.

Brutăria era vineri, 24 octombrie, ulterior filmării apărute în mediul online, deschisă.

Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
Alegeri în Capitală. Pe ce fobie mizează PSD - „Dacă se află pe buletinul de vot și Ciucu, și Drulă, USR e condamnat la irelevanță”
Alegerile pentru Primăria Capitalei generează tot mai multe reacții publice pe măsură ce data organizării lor se apropie. Actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), conduce în...
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Femeile trăiesc, în general, mai mult decât bărbaţii, un fapt observat în aproape toate societăţile de-a lungul istoriei. Un amplu studiu internaţional sugerează că această diferenţă...
#social, #brutarie, #Bulevardul Basarabia, #Capitala , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa dezastru, Dan Sucu propune trei contracte
Digi24.ro
Scandal urias in armata: "Ne-am inrolat sa aparam tara, nu sa fim agresate sexual de colegi"
DigiSport.ro
FOTO UEFA a publicat doua imagini cu iubita lui Lamine Yamal si a declansat nebunia

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Când lucrurile trebuie făcute rapid”. O firmă germană lansează o campanie publicitară amuzantă după ce un lift al său a fost folosit în jaful de la Luvru
  2. Agenţi în rochii de seară, din Silicon Valley până la Bruxelles. Cum folosesc China şi Rusia femei fatale ca armă împotriva Occidentului. Cazul a atras atenția lui Elon Musk
  3. Momentul șocant în care un șofer a reușit să evite la limită doi copii care i-au sărit în fața mașinii. "Unde le-or fi părinții?" VIDEO
  4. Semnalul de alarmă tras de un cunoscut profesor de economie: „Suntem la intrarea într-o criză economică!”. Cine ar fi vinovatul
  5. PSD cedează la presiunea magistraților. Ce concesii ar accepta social-democrații privind pensiile speciale, pentru a scoate din joc proiectul lui Bolojan SURSE
  6. Cum a construit Ucraina racheta „Flamingo” din motoare de avioane vechi. Ar putea rescrie echilibrul de securitate în Europa - Analiza
  7. Cum a distrus un Dorel arcada unui apeduct spaniol vechi de sute de ani. Șoferul camionului înmatriculat în România fusese redirecționat de GPS FOTO/VIDEO
  8. Imagini cu un șobolan imens, cât o franzelă, la o brutărie din București foarte căutată de clienți VIDEO
  9. Patru proiecte urgente care permit intervenția rapidă după explozia din Rahova. Cum se va putea ca proprietarii să își păstreze dreptul asupra locuințelor
  10. Un angajat al Kaufland primea mită pentru a închide ochii la nereguli. Cine este afaceristul controversat care îi aducea banii suspectului cu elicopterul