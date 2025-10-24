Imagini cu un șobolan imens, cât o franzelă, la o brutărie din București foarte căutată de clienți VIDEO

Un șobolan care alerga prin vitrina unei brutării din București, în timp ce angajații încercau să-l alunge cu un băț, este protagonistul unei înregistrări video distribuite pe rețelele sociale.
„Poftă bună!”, este mesajul transmis de persoana care a distribuit videoclipul, menționând că brutăria s-ar afla pe Bulevardul Basarabia din Capitală, scrie Adevărul.
Cei care au vizionat videoclipul au confirmat în comentarii că ar fi vorba de Brutăria Basarabia, vis-a-vis de Patinoarul Mihai Flamaropol, zonă în care sunt schimbate liniile de tramvai.
Alți utilizatori s-au arătat mai degrabă amuzați de situație, comparând rozătoarea cu Ratatouille, șobolanul bucătar din animația Disney care-i poartă numele.
@n1c0le_an
Pofta buna (Bd Basarabia) 😁😁🤦🏻🤦🏻♬ original sound - MNOP
Au comentat de asemenea și foști angajați ai unor brutării.
„Am lucrat la brutărie și peste tot sunt șobolani, era plin de șoareci și gândaci. Nu e nici un AI, asta este realitatea în brutării.”
„Eu am lucrat într-o brutărie și n-am văzut vreun șobolan, avea peste tot aparate pentru rozătoare, depinde de organizare și interesul șefului, dar să ajungă șobolan în vitrină este neglijență clară”, scrie o internaută în secțiunea de comentarii.
Brutăria era vineri, 24 octombrie, ulterior filmării apărute în mediul online, deschisă.
Managementul... Vezi tot